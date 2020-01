L’Albania, con il primato nei Balcani occidentali, si colloca tra i paesi con il maggior numero di persone detenuti in Europa.

Con l’obiettivo di rendere compatibili i dati, l’istituto di statistica europea (Eurostat) ha indicato il valore dei detenuti in relazione al numero totale di ciascuna popolazione. In relazione alla popolazione, nel 2017, l’Albania aveva 197 detenuti ogni 100.000 abitanti classificandosi quarta in Europa alle spalle di Lituania, Repubblica Ceca ed Estonia.

Con questo valore, il Paese delle Aquile detiene il primato nei Balcani occidentali. Alle sue spalle il Montenegro, con 179 detenuti ogni 100.000 abitanti, seguito da Serbia, 153 detenuti ogni 100.000 abitanti, Macedonia del Nord, 146 detenuti ogni 100.000 abitanti, e Kosovo, 90 detenuti ogni 100.000 abitanti.

I paesi dell’Unione Europea

La media generale dei paesi dell’Unione Europea, secondo Eurostat, è di 116 detenuti ogni 100.000 abitanti ovvero il valore più basso mai raggiunto dal 2000. Il primato in termini di numero di detenuti in relazione alla popolazione tra i paesi dell’UE è della Lituania, con 231 detenuti ogni 100.000 abitanti; segue la Repubblica Ceca, 209 detenuti ogni 100.000 abitanti, e l’Estonia con 206 detenuti ogni 100.000 abitanti.

Subito dopo l’Albania, che precede nella top 10 Polonia (196 detenuti), Liechtenstein (193 detenuti), Lettonia (193 detenuti), Slovacchia (184 detenuti), Montenegro (179 detenuti) e Ungheria (177 detenuti). Paesi come Francia, Austria e Germania hanno tutti un valore inferiore alla media dell’UE, rispettivamente con 103, 100 e 79 detenuti ogni 100.000 abitanti. In Italia e in Grecia, invece, i valori ammontano rispettivamente a 97 e 93 detenuti ogni 100.000 abitanti.

D’altra parte, i paesi con il minor numero di detenuti in relazione alla popolazione sono Islanda (38 ogni 100.000 abitanti), Finlandia (56 ogni 100.000 abitanti), Svezia (57 ogni 100.000 abitanti) Danimarca (59 ogni 100.000 abitanti) e Paesi Bassi (63 ogni 100.000 abitanti).

Detenuti, accordo tra Albania e Italia

L’Albania ha raggiunto un’intesa, per quanto riguarda il settore dei detenuti, con l’Italia che prevede il trasferimento dei detenuti albanesi dal Bel Paese verso l’Albania, come è stato confermato dal premier italiano Giuseppe Conte durante la visita ufficiale dello scorso ottobre del suo omologo albanese Edi Rama.

L’accordo rientra nella cooperazione nel campo giudiziario e di polizia, riguardo al quale Conte ha ribadito l’impegno italiano nel rafforzare questa cooperazione con particolare attenzione alla lotta alla criminalità organizzata e ai traffici illeciti.