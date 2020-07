Eurostat ha pubblicato fatti e cifre sull’aspettativa di vita e sulla fertilità per alcuni paesi dei Balcani che sono in trattative per i negoziati di adesione con l’Unione europea (Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina) e il Kosovo.

Albania e Kosovo sono i due paesi che hanno un’aspettativa di vita più elevata, sia per uomini che per donne, e hanno ancora una popolazione giovane. Ma entrambi i paesi sono i più poveri d’Europa. L’Albania, a differenza del Kosovo, si sta muovendo verso un rapido invecchiamento, poiché il tasso di fertilità è il secondo più basso nei Balcani, dopo la Bosnia, mentre il Kosovo ha l’indice più alto.

Entrambi i paesi di lingua albanese hanno la più alta densità di popolazione nei Balcani.

Gli albanesi, sia in Albania che in Kosovo, sono i più longevi della regione.

L’aspettativa di vita per le donne è di 81,6 anni in Kosovo, la più alta di tutti gli altri paesi e 80,5 anni in Albania. La Macedonia settentrionale ha 78,8 anni, Montenegro (79,3), Serbia (78,4), Bosnia (78,8).

Gli uomini in Albania hanno un’aspettativa di vita di 77,4 anni (più lungo in tutti i Balcani), contro 75,9 anni in Kosovo, 74,6 anni in Macedonia del Nord, Montenegro (74,5), Serbia (73,5), Bosnia (73,7).

Mentre le aspettative di vita crescono per gli albanesi, le nascite calano, una tendenza che potrebbe portare il paese a un rapido invecchiamento.

Il tasso di fertilità in Albania è il secondo più basso nei Balcani, con 1,37 nascite per donna, rispetto a 1,42 nella Macedonia del Nord, 1,49 in Montenegro. Il tasso più basso è in Bosnia ed Erzegovina, con 1,3 nascite per donna, mentre il più alto è in Kosovo, a 1,65.

L’Albania ha ancora una popolazione giovane, con il 17,2% del totale di età inferiore ai 15 anni, rispetto al 16,4% nella Macedonia settentrionale, al 18% in Montenegro, al 14,3% in Serbia e al 16,4% in Bosnia. Ma la popolazione più giovane è in Kosovo, con il 24,4% della popolazione totale.

Il reddito pro capite del Kosovo e dell’Albania è il più basso, raggiungendo rispettivamente il livello di 3.700 e 4.800 euro pro capite. I più ricchi sono il Montenegro (7.500 euro pro capite), la Serbia (6.600 euro), la Macedonia settentrionale (5.200), la Bosnia (4.900 euro).

La densità di popolazione è più alta in Kosovo (165 abitanti per km2), seguita da Albania (100), Serbia (91), Macedonia settentrionale (83), Bosnia (68), Montenegro (46).