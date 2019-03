Secondo i dati pubblicati da Eurostat e rielaborati dalla rivista economica Monitor, dal 2002 al 2017 hanno acquisito la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea 390.889 cittadini albanesi, che rappresentano circa il 14% della popolazione che vive attualmente in Albania (2,86 milioni, per le stime dell’Istituto di Statistica Albanese – INSTAT).

I cittadini albanesi hanno iniziato ad ottenere la cittadinanza di un paese UE in generale nel 2008 (17.000), per poi arrivare al valore record del 2016, con circa 67.500.

In questi 14 anni, la Grecia e l’Italia sono i paesi che hanno rilasciato più cittadinanze agli albanesi, non un caso visto che sono i paesi che ospitano più emigranti albanesi: in Grecia (per la prima volta nel 2007) hanno ottenuto la cittadinanza 180.000 albanesi, mentre in Italia (per la prima volta nel 2008) circa 175.600.

Segue il Regno Unito, con circa 11.000 albanesi che hanno ottenuto la cittadinanza britannica, la Germania, con 6000 cittadinanze rilasciate, il Belgio (5.582), la Francia (3.746), la Svezia (1.262) e l’Austria (1.070).

2017: circa 60.000 cittadinanze UE per gli albanesi

Nel 2017 circa 60.000 albanesi hanno ottenuto la cittadinanza in un paese UE, secondo i dati Eurostat: il 97% del totale è rappresentanto da cittadinanze italiane o greche.

Precedono i cittadini albanesi soltanto quelli marocchini, i quali hanno ottenuto 67.900 cittadinanze nel 2017, l’83% delle quali in Italia, Spagna o Francia.

In totale, riferisce Eurostat, nel 2017 circa 825.000 persone hanno acquisito la cittadinanza di un paese appartenente all’Unione Europea, in calo rispetto ai 995.000 del 2016 e ai 841.000 del 2015.

Alle spalle di Marocco e Albania, c’è l’India (31.600, il 53% sono cittadinanze britanniche), la Turchia (29.000, il 50% sono cittadinanze tedesche), la Romania (25.000, il 32% sono cittadinanze italiane), il Pakistan (10.000, il 45% sono cittadinanze britanniche), la Polonia (22.000), e il Brasile (21.600, il 74% sono cittadinanze italiane o portoghesi).

Tutti questi paesi rappresentavano il 34% del numero totale di cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza di un paese UE nel 2017. La Romania, la Polonia e la Gran Bretagna, invece, erano i tre paesi UE con il maggior numero di cittadinanze acquisite di un altro paese UE.