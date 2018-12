Eurostat: 330.000 albanesi hanno ottenuto una cittadinanza UE dal 2002

Un recente studio di Eurostat – rielaborato dai media albanesi – ha rilevato che dal 2002 circa 330.000 albanesi che vivono all’estero hanno ottenuto la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea.

Grecia e Italia sono i due paesi che hanno rilasciato il maggior numero di cittadinanze agli emigrati albanesi. A partire dal 2002, infatti, circa 150.000 albanesi hanno ottenuto la cittadinanza greca e circa 148.000 hanno ottenuto quella italiana.

I dati pubblicati da Eurostat – rielaborati dalla rivista Monitor – mostrano come nel 2017 circa 448.000 albanesi vivessero in Italia (la seconda comunità del paese, dopo quella marocchina), mentre non è nota la cifra esatta dei cittadini albanesi che vivono e lavorano in Grecia.

Gli altri paesi

Al terzo posto di questa speciale classifica c’è il Regno Unito, con circa 11.000 cittadinanze rilasciate ad emigrati albanesi dal 2002. Segue la Germania, con circa 5.700 cittadinanze rilasciate ad emigrati albanesi.

Tuttavia, per quanto riguarda la Germania, i dati pubblicati da Eurostat evidenziano come il numero di cittadini albanesi in Germania si sia quasi dimezzato nel 2017, passando da 74.000 a 49.000: la maggior parte di loro era richiedente asilo a cui è stata negata il soggiorno in Germania, venendo in questo modo rimpatriata in Albania.

Al quinto posto c’è la Francia con 3400 cittadinanze rilasciate ad emigrati albanesi a partire dal 2002, anche se non ci sono dati ufficiali dalla Francia sul numero di albanesi che attualmente vivono lì. Ciò che è noto è che ultimamente c’è stato un boom di richieste di asilo da parte degli albanesi per la Francia.

Chiudono alle spalle di quest’ultima, Austria e Svezia, con circa mille cittadinanze a testa rilasciate ad emigrati albanesi dal 2002. In totale, sono circa 1,6 milioni gli albanesi che vivono al dì fuori dei confini nazionali, secondo i dati recentemente pubblicati da INSTAT e riguardanti nello specifico la diaspora.

