Laureata nel 2015 in Lingue e Culture per il Turismo all'Università 'Aldo Moro' di Bari con il massimo dei voti, presentando una tesi sulla biografia dell'albanologo e bizantinista italiano Giuseppe Valentini, dal 2016 sono CEO del blog 'La Voce dell'Aquila-Aggiornamenti dall'Albania' dedicato agli expat italiani in Albania e a quanti, italiani e non, sono interessati a conoscere il Paese delle Aquile da un punto di vista turistico e culturale