Il numero dei risarcimenti per il ritardo – almeno più di tre ore – degli aerei è in costante aumento, dato che le compagnie aeree sono sempre più costrette a prendersi le responsabilità di questi ritardi.

Secondo i dati del sistema SDP – che l’autorità dell’aviazione civile ha creato per monitorare l’attuazione della legge sui risarcimenti dei passeggeri in caso di ritardi o cancellazione dei voli – risulta che il numero totale di risarcimenti sia salito a 2397 nel mese di maggio, circa 200 in più rispetto al mese di aprile.

La compagnia aerea con il più alto numero di risarcimenti – come riportato dalla rivista Monitor – è Blue Panorama, seguita da Ernest Airlines e British Airways.

Nel frattempo, considerato che la stagione turistica (nella quale si registrano il picco di numero di voli e conseguenti problematiche varie) si sta avvicinando, l’autorità dell’aviazione civile esorta i passeggeri a rivolgersi per qualsiasi problematica o incertezza all’ufficio competente per i diritti dei passeggeri che da due anni è presente all’interno dell’aeroporto.

Proprio dai dati di quest’ultimo si evince che, per il mese di maggio, la compagnia aerea che ha fatto registrare più ritardi è stata Wizz Air, seguita da Adria Airways e Ernest Airlines.

Il mercato del trasporto aereo in Albania

I dati dell’autorità dell’aviazione civile, inoltre, evidenziano che per il mese di aprile 239.465 passeggeri sono transitati per l’aeroporto internazionale di Rinas.

Blue Panorama continua ad essere la principale compagnia operante nel Paese delle Aquile, visto che ad aprile deteneva il 21% dei voli totali. Alle sue spalle Ernest Airlines, con il 17% dei voli totali, e Albawings con il 10% dei voli totali.

Aprile è stato anche il mese che ha segnato l’ingresso nel mercato del trasporto aereo di due nuove compagnie: Air Albania, che per il momento opera da e verso l’aeroporto di Istanbul, e Edelweiss Air, che opera voli da e per Zurigo due volte a settimana.

L’Italia continua a detenere la più alta percentuale nel mercato del trasporto aereo albanese (56% del totale ad aprile); più distaccati gli altri paesi che seguono, Turchia (con il 7% del totale), Austria (7% del totale) e Ungheria (6% del totale).