Molti albanesi cercano ancora asilo nei paesi UE. Anche nel 2019, l’Albania ha il maggior numero di richiedenti asilo in termini di popolazione, al primo posto con 59 domande per 10.000 abitanti, secondo i dati dell’Ufficio Europeo di sostegno per l’Asilo (EASO), elaborato in relazione alla popolazione.

L’Albania supera con un margine significativo, persino paesi come Siria o l’Afghanistan.

La rivista Monitor ha effettuato calcoli basati sulla popolazione per disporre di dati comparabili tra paesi, dove per alcuni anni consecutivi la piccola Albania è al primo posto al mondo per domande di asilo, in relazione al numero di abitanti.

Secondo i dati dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, l’Albania è classificata tra i primi 10 paesi di origine dei richiedenti asilo.

In termini di popolazione, con un margine significativo, i siriani sono al secondo posto, con 39 domande per 10.000 abitanti, o circa 20 in meno rispetto agli albanesi.

I secondi nella lista sono gli afgani, con 17 su 10.000, seguiti dal Venezuela con 14, Iraq e Colombia con 9 e 7, rispettivamente.

Tra i primi 10 paesi di origine la Turchia, l’Iran, il Pakistan e la Nigeria hanno il minor numero di domande in termini di popolazione. Cosi, i turchi e gli iraniani hanno fatto 3 domande per 10.000 abitanti, seguito da pakistani e nigeriani con 1 domanda.

Le richieste dall’Albania sono aumentate di nuovo nel 2019

I dati dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) indicano che nel 2019 le domande di asilo dall’Albania sono state di 22,9 mila, in leggero aumento del 2% rispetto all’anno precedente, tornando a una tendenza al rialzo dopo quattro anni, quando il numero di richiedenti asilo stava diminuendo.

Circa l’88% delle domande avvengono per la prima volta e il resto sono domande ripetute. Il maggior numero di domande di asilo è avvenuto a marzo, settembre e ottobre, superando 2.000 richieste al mese.

I dati dell’EASO mostrano che sono trattamento circa 15.000 casi. Complessivamente, oltre il 90% delle domande che si inoltrano per la prima volta come richiedenti asilo vengono respinte, poiché l’Albania è considerata un paese sicuro.

I dati storici mostrano che dal 2013 si è registrato un aumento delle domande di asilo, che ha raggiunto il picco nel 2015, con circa 68.000 e poi, sebbene in calo, è rimasto il più alto degli altri paesi europei che non fanno parte dell’UE.

In totale, a partire dal 2013, ci sono circa 200.000 persone che hanno chiesto asilo in uno dei paesi dell’UE.