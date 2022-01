È del 29 dicembre 2021 la decisione del Consiglio dei Ministri d’Albania di introdurre il Registro Elettronico Nazionale per stranieri, una sorta di banca dati dello Stato, dove verranno registrati i nominativi di chi entrerà in Albania per svariate motivazioni, come quelle lavorative o di studio, o per richiedere la residenza.

Un grande contenitore, quindi, che vedrà la luce in questo 2022 e raccoglierà le generalità di quei cittadini stranieri che varcheranno i confini e soggiorneranno in territorio albanese. La gestione dei dati anagrafici sarà affidata alla struttura che già si occupa del controllo delle informazioni e della protezione dei dati sensibili presso la Direzione Generale della Polizia di Stato, mentre il sistema operativo sarà del NAIS, National Agency for Information Society (l’istituzione del governo albanese che sotto la diretta supervisione dell’Ufficio del Primo Ministro, si occupa di coordinare lo sviluppo e l’amministrazione dei sistemi informativi statali e di promuovere il potenziamento della società d’informazione albanese).

Il registro informatico – REKH – conterrà i dati anagrafici di quei cittadini stranieri che

saranno in possesso di un visto per l’ingresso, il soggiorno o il transito nella Repubblica d’Albania;

saranno muniti di un permesso di soggiorno per un periodo temporaneo o permanente, secondo i criteri e le tipologie definiti dalla legge;

saranno forniti di un permesso unico (di soggiorno e di lavoro) per l’Albania;

avranno soggiornato illegalmente in territorio albanese.

Sono cinque i moduli che comporranno il registro elettronico:

Il modulo di controllo delle frontiere contente i dati registrati e controllati dal Dipartimento per le frontiere e le migrazioni; Il modulo dei visti contenente i dati registrati e controllati dal Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri; Il modulo dei permessi unici e dei permessi di soggiorno, che raccoglie i dati registrati e controllati dalla Direzione delle frontiere e delle migrazioni e dall’Agenzia nazionale per l’occupazione e le competenze; Il modulo per il trattamento degli stranieri con soggiorno irregolare nel territorio, che racchiude i dati registrati e controllati dalla Direzione delle frontiere e delle migrazioni; Il modulo dei documenti di identità e di viaggio per stranieri, contenente le copie di tali documenti

In virtù di tali provvedimenti, saranno preposti appositamente degli enti a cura e protezione dei dati sensibili appartenenti ai cittadini che saranno iscritti al registro.