Tutti pazzi per l’Albania: gennaio 2018, turisti stranieri in aumento

Il turismo in Albania ha continuato a mantenere il suo ritmo positivo nel primo mese del 2018.

Le statistiche INSTAT riportano, infatti, che 232.000 stranieri sono arrivati in Albania a Gennaio, ben 34,5% in più rispetto a Gennaio 2017 (Fonte: Rivista Monitor Albania).

Kosovo

Tornano ad essere in gran numero anche i turisti dal Kosovo, diversamente dallo scorso anno quando il loro numero era notevolmente sceso. Sono proprio loro, infatti, a collocarsi al primo posto dei turisti arrivati in Albania lo scorso mese, con 77.000 persone, un aumento del 34,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Macedonia

La seconda piazza della classifica, invece, è occupata dai macedoni, i quali – con 37.000 persone – hanno registrato anche il maggior aumento rispetto al 2017: +47,2%.

Grecia

Al terzo posto troviamo la Grecia, con 31.000 turisti arrivati in Albania a Gennaio. Forte incremento anche qui, con il 31% in più.

Montenegro e Italia

Seguono montenegrini e italiani, rispettivamente con 28.000 e 19.000 persone.

Altri (Inglesi, polacchi, ecc.)

Altri turisti, come gli inglesi e i polacchi che arrivano in Albania soprattutto in estate, hanno registrato solo un piccolo incremento rispetto al Gennaio del 2017.

Dopo la scorsa stagione, in cui l’Albania è stata ‘scoperta’ da polacchi, cechi, inglesi ecc.., anche nel 2018 si prevede un anno positivo per il turismo. I grandi alberghi sono già riservati e, oltre ai turisti che hanno caratterizzato da sempre l’Albania, ci si aspetta un numero elevato di ‘nuovi arrivi’ come dai paesi nordici.

Chi entra, chi esce

In totale il numero di albanesi e cittadini stranieri entrati in Albania a Gennaio è di 605.444; una crescita del 29,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I cittadini, sia albanesi che non, che hanno effettuato il percorso opposto sono invece 726.463, un incremento del 30,2% rispetto a Gennaio 2017. Prendendo come riferimento i soli cittadini albanesi il dato scende a 448.103; +20,8% registrato rispetto ad un anno fa.