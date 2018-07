Albania, boom di turisti nel mese di giugno

Le entrate di cittadini stranieri che arrivano in Albania per trascorrere le proprie vacanze ha registrato una netta crescita del 23,9% a giugno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo le statistiche dell’Istituto di Statistica Albanese (Instat), infatti, sono circa 500.000 le persone straniere arrivate in Albania nel primo mese dell’estate; più della metà di esse hanno dichiarato al confine di arrivare in Albania per trascorrere le vacanze. I cittadini macedoni (+ 58,3%) e polacchi (+16,9%) sono quelli che hanno registrato l’incremento maggiore. D’altra parte, invece, i cittadini inglesi (- 10,9%) e quelli svizzeri (-7,9%) sono coloro che hanno fatto registrare il calo più netto in quanto a visitatori arrivati in Albania.

Se si considera l’intero primo semestre del 2018, il numero totale di cittadini stranieri entrati in Albania ammonta a circa 1,9 milioni, per una crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Quel che balza immediatamente all’occhio è il leggero calo (-0,4%) del numero dei cittadini kosovari, sostituito da visitatori provenienti da altre parti d’Europa e dagli Stati Uniti d’America.

Turismo: la nuova strategia 2018-2022

La nuova strategia per il turismo pubblicata dal ministero del turismo e dell’ambiente all’inizio di quest’anno evidenzia come gli obiettivi principali per quest’anno e per i prossimi quattro saranno: la crescita del contributo del turismo nei ricavi totali di Stato, lo sviluppo bilanciato dell’offerta turistica e dei servizi, l’incremento dei dipendenti nel settore, il miglioramento della qualità di vita e l’attutimento della povertà nelle zone turistiche di tutto il territorio, il rialzo degli investimenti pubblici nel turismo, la crescita dei ricavi dalle attività e dai servizi turistici e la garanzia della difesa legale e istituzionale dei diritti dei viaggiatori e visitatori.

Inoltre il progressivo aumento del numero dei turisti richiederà ancora più strutture d’alloggio. Il governo, per questo motivo, ha offerto alcuni incentivi per la costruzione di strutture, in particolar modo per quelle da quattro o cinque stelle, come misura per affrontare il flusso turistico in crescita: sono previsti almeno cinque nuovi resort da 4 o 5 stelle entro il 2022.