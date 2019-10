I voli cosiddetti low-cost hanno fatto registrare una grande crescita durante il mese di agosto con la compagnia aerea Wizz Air, secondo i dati dell’autorità dell’aviazione civile.

Secondo i dati del traffico aereo e del flusso di passeggeri, infatti, quest’anno c’è stato un aumento del 13% rispetto al mese di agosto dello scorso anno. Wizz Air è stata la compagnia che ha fatto registrare la crescita più grande in termini di flusso di passeggeri, con un +167% rispetto ad agosto 2018.

Alle spalle c’è Lufthansa, con +89% rispetto allo scorso anno. Le compagnie che operano da e verso l’Italia – come Blue Panorama, Albawings ed Ernest Airlines – detengono la più ampia fetta del mercato del trasporto aereo durante il mese di agosto con un totale di 190.515 passeggeri, il 45% del totale.

A questi numeri si aggiungeranno presto quelli della compagnia Air Albania, che dal 30 settembre ha iniziato ad operare da e verso Milano, Roma e Bologna. Più in avanti invece – come dichiarato dal premier Edi Rama – alla flotta si aggiungeranno i nuovi aerei “Naimi” (che opererà verso altre destinazioni europee) e “Noli”, che collegherà con voli diretti l’Albania e gli Stati Uniti.

I voli charter

Per quanto riguarda i voli charter, nel numero totale dei dati dell’autorità dell’aviazione civile non sono calcolati i 7.438 passeggeri della compagnia aerea “Pegasus Airlines”, che opera da e verso Adalia. In totale, quindi, i voli charter ad agosto hanno raggiunto un flusso di 86.075 passeggeri (e non 78.637 come riportato dai dati aeroportuali), l’equivalente del 20% del mercato del trasporto aereo – il valore assoluto più alto.

Seguono Blue Panorama con 64.611 passeggeri ad agosto (18% del totale), Ernest Airlenes con 60.561 passeggeri (14% del totale), Albawings con il 9% del totale e WizzAir con il 6% del totale.

Dal 28 novembre, inoltre, entrerà nel mercato aereo albanese anche la compagnia low-cost EasyJet che collegherà Milano Malpensa alla capitale Tirana con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.