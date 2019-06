Durante il 2018 i matrimoni in Albani hanno fatto registrare un trend in crescita, come testimonia l’ultima pubblicazione dell’istituto di statistica nazionale (Instat).

Lo scorso anno, infatti, ci sono stati un totale di 23.104 matrimoni, circa il 2% in più rispetto all’anno precedente in cui il numero totale di matrimoni si era fermato ad un totale di 22.641. Il picco massimo di matrimoni negli ultimi dieci anni è stato registrato nel 2009, con un totale di 26.174.

I dati Instat

Un’altra importante novità fatta registrare durante il 2018 è l’abbassamento dell’età media di matrimonio, diversamente dal trend degli ultimi anni.

Per quanto riguarda le donne, stando ai dati Instat, più del 53% si è sposata entro i 24 anni lo scorso anno; valore che sale all’80,5% se si considera come limite di età i 29 anni. Ciò vuol dire che l’età media di matrimonio per le donne nel 2018 è stata di 25,5 anni, in calo rispetto ai 26,5 anni dell’anno precedente.

Tuttavia, nonostante questo, l’età media di matrimonio per le donne continua a rimanere di circa due anni più alto rispetto a quello registrato fino al 2013 (ovvero di 24 anni).

Anche per gli uomini l’età media si è abbassata rispetta a quello dello scorso anno (superiore ai 31 anni): il 54,6% di loro, nel 2018, rientrava nel fascia di età dei 29 anni, mentre l’82,4% rientra nella fascia di età dei 34 anni, per una media generale di 30,2 anni.

Nella pubblicazione dell’istituto di statistica sono stati calcolati anche i matrimoni precoci riguardanti la fascia di età 15-19 anni. Il numero delle ragazze che nel 2018 si è sposata prima della maggiore età ammontava a 24, in decrescita rispetto a quanto fatto registrare nel 2017 (38).

Un valore molto basso che aumenta se si considerano le ragazze sposate tra i diciotto (il 9,2% del totale) e i 19 anni (il 7% del totale). Per gli uomini, invece, nel 2018 non sono stati registrati matrimoni sotto i 18 anni, mentre la percentuale tra i 18 e i 19 anni è inferiore all’1%.