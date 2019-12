Il distretto di Tirana ha fatto registrare il più alto tasso di crescita della popolazione nel 2018, con un +1,88% rispetto al 2017.

Trend opposto, invece, per il distretto di Gjirokastër (Argirocastro) che lo scorso anno ha fatto registrare un -3,50% rispetto al 2017. In termini generali, solo in 15 municipi dell’Albania nel 2018 si è registrato un tasso di crescita della popolazione al rialzo rispetto al 2017 facendo riferimento al tasso di crescita naturale della popolazione e alla migrazione interna.

I dati

Il municipio di Tirana ha fatto registrare il più alto tasso di crescita della popolazione nel 2018 (+10.051 abitanti rispetto al 2017), seguito da quello di Durazzo (+1679 abitanti rispetto al 2017). Korça e Dibra, invece, i municipi con il minor tasso di crescita rispetto al 2017 (rispettivamente -568 abitanti e -460 abitanti) al netto dell’emigrazione internazionale nel 2018.

Tirana e Durazzo sono anche le città albanesi con la maggiore densità di popolazione: 538 abitanti per chilometro quadrato per la capitale, 378 abitanti per chilometro quadrato per Durazzo. Al terzo posto Fier, con 157 abitanti per chilometro quadrato mentre chiudono la classifica Dibra (46 abitanti per chilometro quadrato), Kukës (32 abitanti per chilometro quadrato) e Gjirokastër (22 abitanti per chilometro quadrato).

I distretti di Tirana, Fier e Durazzo rappresentano la parte principale dell’intera popolazione albanese. Al 1 gennaio 2019, Tirana rappresentava il 31,3% del totale, seguita da Fier (che rappresentava il 10,3%) e Durazzo (che rappresentava il 10,1%).

Albania, popolazione in calo

Nel 2018 la popolazione del paese ha fatto registrare un calo per il terzo anno consecutivo a causa principalmente del nuovo trend migratorio e del calo nel numero delle nascite.

Secondo i dati pubblicati da INSTAT, la popolazione dell’Albania al 1 gennaio risultava di 2,86 milioni di abitanti, in decrescita dello 0,3% rispetto al 1 gennaio del 2018.Nel 2018 il tasso di crescita naturale della popolazione è stato di 7.130 abitanti (nascite-morti), subendo così un calo del 17,4% rispetto all’anno precedente; il tasso netto migratorio, invece, è stato di 15.030 abitanti, in calo dello 0,9% rispetto al 2017.

Inoltre, l’età media della popolazione nel 2018 era di 35,4 anni. Sono nati 28.934 bambini, in calo del 6,3% rispetto all’anno precedente, mentre il numero di deceduti è stato di 21.804 persone, in decrescita dell’1,9% rispetto al 2017. Sempre nel 2018, il numero di emigrati è ammontato a 38.703, con una diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente. Calo leggermente superiore (-5,3%), invece, per quanto riguarda gli immigrati, i quali erano 23.673.