3,5 milioni: in Albania ci sono più sim che persone

In Albania ci sono circa 3.5 milioni schede telefoniche attive (dati sul 2017), su una popolazione totale stimata di 2.9 milioni di persone: un incremento del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Questi i dati pubblicati dall’Autorità della Comunicazione Elettronica e Postale Albanese (AKEP), i quali evidenziano, inoltre, come il totale delle schede telefoniche registrate nel 2017 sia pari a circa 5.6 milioni, con un rialzo del 5,3% rispetto all’anno 2016.

Rispetto al 2016, si è registrato un incremento del 3,8% mentre rispetto al terzo trimestre del 2017 (Luglio-Agosto-Settembre) c’è stato un calo del 5,9%. Numeri che vengono giustificati dalla grande affluenza di turisti (sia emigranti di ritorno che non) durante il periodo estivo.

L’utilizzo dei servizi di Interet 3G/4G

Sempre nel quarto trimestre del 2017, due milioni di utenti si sono connessi ad internet almeno una volta attraverso il servizio di telefonia mobile. Cifra che segna un evidente rialzo del 20,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2016.

In totale il traffico su internet del trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre del 2017 ammonta a 14 milioni di gigabyte. Ogni utente attivo, in pratica, ha utilizzato circa 2.29 gigabyte al mese (assieme a 32 sms e 150 minuti in uscita di chiamate di media). Dati che registrano un solco rispetto al 2016: +38,8%.

L’utilizzo di internet a banda larga è un servizio relativamente recente in Albania. E’ iniziato con il servizio standard 3G nel 2011, da parte di Vodafone e Telekom Albania, seguiti poi nei mesi e negli anni successivi da AlbTelecom e Plus Communication. Il servizio 4G, invece, esordì nel 2015.

I numeri delle compagnie telefoniche albanesi

A seguito della dichiarazione di fallimento di Plus Communication, il mercato della telefonia si è ridotto a solo tre compagnie:

Vodafone , con circa 1.7 milioni di utenti attivi registati nell’ultimo trimestre del 2017 (-0,4% rispetto al 2016);

, con circa 1.7 milioni di utenti attivi registati nell’ultimo trimestre del 2017 (-0,4% rispetto al 2016); Telekom Albania , con circa 1.2 milioni di utenti attivi (+9,5% rispetto al 2016);

, con circa 1.2 milioni di utenti attivi (+9,5% rispetto al 2016); AlbTelecom (Eagle Mobile) con 450.000 utenti attivi (+2,6% rispetto al 2016).

Se, tuttavia, si calcolano esclusivamente gli utenti che hanno utilizzato il pacchetto internet i numeri saranno inferiori: 1,1 milioni circa per Vodafone, 613.886 per Telekom Albania e 282.077 per AlbTelecom.

Informazioni utili

Gli operatori telefonici attivi in Albania sono

Se volete telefonare dall’Albania in Italia, il prefisso da comporre prima del numero è +39, mentre quello per chiamare l’Albania dall’estero è +355.

