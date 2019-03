I dati pubblicati dall’Istituto di Statistica Albanese (INSTAT) – in relazione al numero di visitatori stranieri e non in Albania per il mese di Gennaio 2019 – hanno evidenziato una decrescita del 5,2%, rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

I dati

“A gennaio 2019, i visitatori stranieri in Albania sono stati 209.520. In relazione a gennaio 2018, questo valore ha registrato un calo del 9,8%. A gennaio di quest’anno, tra i paesi stranieri che hanno avuto il maggior numero di visitatori, l’Inghilterra ha fatto registrare la crescita maggiore (+7,5%), mentre la decrescita maggiore è stata fatta registrare dalla Macedonia (-19,1%).

Sono, invece, 693.657 i cittadini albanesi e non che hanno lasciato il paese a gennaio 2019, valore in calo del 4,5%. I cittadini albanesi che hanno lasciato l’Albania nel mese di gennaio 2019 sono 453.831: valore aumentato dell’1,3% rispetto a gennaio 2018. I cittadini stranieri che hanno lasciato l’Albania nel mese di gennaio sono 239.826, valore in netta decrescita del 13,8% rispetto al 2018.” – si legge nel rapporto di Instat

Perché questo calo di visitatori?

Nel mese di gennaio, l’Albania è stata visitata di meno dai cittadini stranieri e in particolar modo dai cittadini di tutti i paesi vicini e confinanti.

La Macedonia guida questo trend con un calo – come detto – del 19,1% rispetto ad un anno fa, seguita dal Kosovo che ha fatto registrare una decrescita del 18,8%, sempre rispetto ad un anno fa.

Alle loro spalle c’è il Montenegro, con un -7,7% rispetto a gennaio dello scorso anno e la Grecia, con un -2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’unico paese dei ‘vicini’ dell’Albania che ha fatto registrare un valore positivo è l’Italia, con un +3,1% rispetto a gennaio 2018.

Preoccupante il fatto che il calo è principalmente attribuibile alla categoria di coloro che hanno visitato il Paese delle Aquile per vacanza: rispetto ad un anno fa, infatti, questa categoria di visitatori è diminuita del 10,4%. Allo stesso modo sono diminuiti i visitatori arrivati in Albania per motivi personali, – 10,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Statistiche visitatori stranieri in Albania