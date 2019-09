Degli oltre 1,1 milioni di dipendenti regolari in Albania riportati dall’Istituto di statistica albanese (Instat) per il secondo trimestre del 2019, solo il 4,4% – circa 50.000 in termini numerici – ha uno stipendio superiore ai 120.000 lek al mese (circa 1000 euro).

La maggior parte di questa “elite” è impiegata nell’amministrazione pubblica, in enti e istituzioni statali e istituzioni indipendenti che offrono salari relativamente alti. Questa categoria di lavoratori ha fatto registrare una piccola crescita rispetto al primo trimestre del 2019, passando dal 4% al 4,4%.

I dati INSTAT

D’altra parte, per la stragrande maggioranza dei dipendenti che versano regolarmente contributi il quadro salariale è negativo. Secondo i dati ufficiali INSTAT, rielaborati dalla rivista albanese Monitor, il 40,2% dei dipendenti totali (460.173 in termini numerici) ha uno stipendio non superiore ai 30.000 lek mensili (circa 250 euro).

Analizzando nello specifico i dati si osserva che il 28% di questa categoria (320.000 circa in termini numerici) riceve il salario minimo da 26.000 lek mensili (circa 215 euro), mentre il restante 10,2% uno stipendio da 30.000 lek.

Tuttavia, lo stipendio medio mensile ha fatto registrare una crescita del 4,4% nel secondo trimestre di quest’anno: i settori di informazione e comunicazione (+11% su base annua), agricoltura (+6,3% su base annua), hotel e ristoranti(+13% su base annua), sono quelli ad aver fatto registrare la crescita maggiore in termini di salari.

Trend inverso, invece, per i dipendenti delle imprese edili e delle banche, i quali hanno fatto registrare decrescite rispetto allo scorso anno. Nello specifico, i salari nel settore finanziario sono diminuiti dello 0,7% mentre del 2,6% nel settore edile.

Il settore che offre salari più alti in Albania è quello delle assicurazioni e delle attività finanziarie, con circa 113.000 lek al mese (930 euro), seguito da quello delle informazioni e delle comunicazioni con circa 87.000 lek mensili (715 euro).

Quest’ultimo settore ha fatto registrare anche la crescita più alta in valore assoluto, grazie soprattutto ai continui sviluppi informatici delle imprese che rendano i professionisti del campo sempre più indispensabili.

Dipendenti che versano contributi % del totale Numero di persone Stipendio minimo (26.000 lek) 28% 320.519 26.000-30.000 lek 12,2% 139.655 30.001-40.000 lek 13,9% 159.115 40.001-50.000 lek 11,1% 127.063 50.001-60.000 lek 8,7% 99.590 60.001-95.000 lek 18,4% 210.627 95.001-120.000 lek 3,4% 38.920 > 120.000 lek 4,4% 50.367

Dati elaborati dalla rivista economica albanese Monitor