L’Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dal COVID-19 e in cui le misure di sicurezza per tenere sotto controllo la pandemia hanno provocato, tra l’altro, conseguenze negative sugli scambi commerciali.

Effetti che hanno coinvolto indirettamente anche l’Albania: secondo i dati INSTAT riguardanti gli scambi commerciali all’estero, infatti, l’Italia è il principale partner commerciale del Paese delle Aquile e, di conseguenza, anche il paese con il quale ha fatto registrare la maggior decrescita in termini commerciali a causa della pandemia COVID-19.

Analizzando i valori numerici rispetto ad uno fa, tra i due paesi si nota una grande differenza in negativo. Nel primo semestre di quest’anno (gennaio-giugno), l’Albania ha esportato verso l’Italia merci per un valore totale di 57 miliardi di lek (circa 458 milioni di euro) in calo di 18.7 miliardi di lek (circa 150 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Anche le importazioni hanno seguito lo stesso trend. Nel primo semestre di quest’anno, l’Albania ha importato dall’Italia merci per un valore totale di 66 miliardi di lek (circa 531 milioni di euro) facendo registrare una decrescita di 16.5 miliardi di lek (circa 132 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2020.

I principali partner commerciali dell’Albania nel 2019

Pur con una leggere decrescita (-4%) l’Italia si è confermato il principale partner commerciale dell’Albania per il 2019 in quanto a esportazioni, con valore totale di circa 1,4 miliardi di euro. Segue il Kosovo che ha fatto registrare la crescita maggiore in valore assoluto (+10%) salendo ad un totale di circa 250 milioni di euro (30 miliardi di lek).

Alle spalle di Italia e Kosovo c’è la Spagna, terza partner commerciale per esportazioni dell’Albania. Anche verso la Spagna le esportazioni sono leggermente aumentate nel 2019 (+1%) rispetto al 2018, raggiungendo un valore totale di circa 200 milioni di euro (24 miliardi di lek). Al quarto posto, invece, la Germania con il 4,7% delle esportazioni totali, che ha fatto registrare un +5% nel 2019 raggiungendo un totale di circa 115 milioni di euro (14,2 miliardi di lek).