Secondo i dati dell’istituto di statistica albanese (INSTAT), un’ora di lavoro in Albania viene pagata mediamente 2,5 euro circa (ovvero 310 lek).

Paragonando questo valore con la media dell’Unione Europea – in riferimento ai dati Eurostat – si osserva che il costo del lavoro è di circa dieci volte inferiore.

“Per questo motivo i giovani lasciano il paese. Io studio fisica ed un esperto dell’istituto di fisica nucleare qui guadagna circa 320 euro al mese (40.000 lek), mentre in Europa ne guadagna dai 2000 ai 3000 al mese.” – afferma uno studente all’emittente Top Channel.

In questo contesto, sono le industrie straniere le uniche a trarre vantaggi: da tanti anni ormai, molte imprese d’oltreconfine decidono di trasferirsi in Albania o di aprire una succursale in Albania proprio per la competitività del costo di lavoro.

In Europa, lo scorso anno, era la Norvegia il paese con il più alto costo di lavoro per ora (50 euro). Seguita da Danimarca, Islanda e Lussemburgo, con 40 euro all’ora.

Eurostat: il salario minimo in Albania è il più basso d’Europa

Secondo i dati pubblicati ad inizio da Eurostat, i lavoratori albanesi avevano un salario minimo mensile di 210 euro nel 2018, il più basso in Europa.

Nonostante i graduali aumenti anno dopo anno (il 1 gennaio di quest’anno è stato portato a 26.000 lek – 210 euro), il Paese delle Aquile continua a rimanere ultimo in questa classifica e, soprattutto, ultimo anche nei Balcani. In Serbia, ad esempio, lo stipendio minimo mensile è di 308 euro.

Per Macedonia e Montenegro, invece, mancano dati ufficiali di Eurostat; tuttavia, secondo i ministeri del lavoro dei due paesi, la paga minima mensile è superiore a quella albanese (circa 282 euro per la Macedonia, circa 288 per il Montenegro).

In Albania sono principalmente le industrie tessili e calzaturiere (che lavorano principalmente per il mercato italiano) ad offrire questi stipendi minimi per i propri lavoratori, che rappresentano il principale vantaggio competitivo per le imprese in Albania.

Aumentando questi salari, infatti, sarebbe quasi impossibile, poiché molte imprese perderebbero di conseguenza i loro partner stranieri.

