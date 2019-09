Di ogni 100 cittadini albanesi che vivono e lavorano in Italia, 38 hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

In questo senso, i cittadini albanesi si classificano al secondo posto per cittadinanze italiane acquisite fra le più di 200 comunità straniere che vivono in Italia: i dati sono stati resi noti dal presidente dell’istituto nazionale di statistica (Istat), Gian Carlo Blangiardo, in Commissione affari costituzionali alla Camera dei deputati.

Al 31 dicembre 2018, secondo quanto riportato da Blangiardo, erano 5.255.503 i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe – facendo registrare un +2,2% (circa 111.000 in termini numerici) rispetto all’anno precedente – l’8,7% (circa 441.000 in termini numerici) del totale della popolazione residente.

La presenza straniera risulta superiore, rispetto alla popolazione totale, di quella della Francia (7%), sostanzialmente inferiore a quella tedesca (11,7%) e austriaca (15,7%) e leggermente al di sotto a quella del Regno Unito (9,5%)

Cittadinanza italiana

Insieme ai cittadini del Marocco, gli albanesi detengono il record per il numero di cittadinanze italiane acquisite. Su 1,34 milioni di cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, infatti, il 12,6% sono cittadini albanesi.

Secondo il presidente dell’istituto di statistica, come detto, di ogni 100 albanesi residenti in Italia, 38 hanno la cittadinanza italiana. Solo i cittadini marocchini superano di poco questo valore, con il 13,7% di cittadinanze italiane del totale acquisite.

Il ricongiungimento ai familiari è – dal 2011 – il motivo di ingresso più diffuso (43%) seguito al secondo posto dai flussi di asilo e protezione umanitaria, che nel 2017 hanno rappresentato più del 38% totale. La prima esigenza riguarda soprattutto le donne, la seconda gli uomini. Nello stesso periodo hanno toccato il minimo storico invece i motivi di lavoro , con poco più del 4% dei permessi.

Cittadinanze europee

In totale sono state 58.853 le cittadinanze totali acquisite da i cittadini albanesi nei paesi membri dell’UE nel 2017 (ultimi dati). La Grecia è il paese che ha rilasciato il maggior numero di cittadinanze ad albanesi (29.769 totali), seguita dall’Italia con 27.112 cittadinanze rilasciate.

I cittadini albanesi hanno iniziato ad ottenere la cittadinanza di un paese UE in generale nel 2008 (17.000), per poi arrivare al valore record del 2016, con circa 67.500.

In questi anni, sempre la Grecia e l’Italia sono i paesi che hanno rilasciato più cittadinanze agli albanesi, non un caso visto che sono i paesi che ospitano più emigranti albanesi: in Grecia (per la prima volta nel 2007) hanno ottenuto la cittadinanza 180.000 albanesi, mentre in Italia (per la prima volta nel 2008) circa 175.600.

/ Alba Kepi