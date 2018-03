Pew Research Center, Albanesi all’estero: Più di un milione, Italia destinazione preferita

Nel 2017 più di un milione di albanesi (1.150.000) viveva all’estero, secondo quanto riportato dai dati pubblicati dal centro di ricerca degli Stati Uniti Pew Research Center che ha aggiornato le informazioni del 2017 sulla base delle statistiche offerte dall’ONU. Dati da prendere con le pinze, ma che sicuramente è interessante la lettura.

I dati INSTAT (Istituto di Statistica Albanese) stimano una popolazione totale di 2.87 milioni di abitanti (link ufficiale al 1° Gennaio 2018).

Ciò vuol dire che il rapporto tra chi vive in Albania e chi vive fuori è di circa 40%, tra i più alti valori secondo le pubblicazioni dell’ONU.

L’Italia è la destinazione preferita degli emigrati albanesi: in totale ci sono circa 460.000 albanesi che vivono nel Bel Paese. Una cifra che però Albania News ha sempre ribadito essere più alta in quanto la popolazione residente in Italia proveniente dall’Albania al 1° gennaio 2017 secondo i dati ISTAT è di 448.407 senza contare i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che non vengono più contati nelle statistiche ufficiali.

Al secondo posto con 430.000 c’è la Grecia, che una volta era la destinazione favorita dagli emigrati ma che ora, a causa della crisi che sta colpendo il paese ellenico, vede in molti a fare il percorso inverso.

Seguono gli Stati Uniti, dove molti albanesi si sono recati negli ultimi anni grazie alla ‘lotteria americana’ USA che precedono in questa classifica Macedonia, Regno Unito, Germania e Canada.

Emigrazione ed immigrazione

Negli ultimi il ciclo dell’emigrazione si è nuovamente intensificato, a differenza di quello degli emigrati tornati in Albania.

Secondo i dati INSTAT, infatti, l’emigrazione netta (differenza tra emigrati e immigrati) negli ultimi sette anni è pari addirittura a 330.000 persone. Ovvero, in parole povere, la popolazione albanese ha ‘perso’ 330.000 abitanti negli ultimi sette anni (link articolo ).

Il 2011 ha registrato il maggior numero di emigrati (52.000), a causa dell’abolizione dei visti messa in atto proprio in quell’anno. Cifra che è scesa negli anni a seguire fino allo scorso anno, quando si è registrato nuovamente un rialzo con un totale di 40.000 emigrati. Di conseguenza, è peggiorata anche la migrazione netta.

I dati INSTAT evidenziano come questo indice ammonti a -14.902 persone. Risultato della differenza tra il numero degli emigrati (39.905 persone) e quello degli immigrati (25.003 persone).

Un anno fa questa differenza era molto più bassa (meno di 10.000); questo dimostra che sempre più albanesi stanno lasciando il paese e sempre meno stanno facendo rientro.

