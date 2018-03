L’80% degli albanesi vive con meno di 10 dollari al giorno

Circa l’80% della popolazione albanese vive con meno di dieci dollari al giorno.

I dati sono stati riportati dal portale Our World in Data , che ha elaborato l’analisi della Banca Mondiale per la distribuzione della popolazione secondo i principi di povertà-ricchezza.

I dati della Banca Mondiale, validi per tutti i paesi del mondo, sono in riferimento all’anno 2013: solo il 20,44% della popolazione viveva con oltre 10 dollari al giorno, mentre il restante 79,56% ha vissuto con meno di dieci dollari al giorno.

Confrontando questi dati con quelli delle altre nazioni dei Balcani occidentali, si osserva che l’Albania ha la percentuale più bassa di popolazione che supera la soglia di dieci dollari al giorno.

Seguono il Kosovo con il 25,15% della popolazione che vive con più di dieci dollari al giorno, la Macedonia con il 38,98%, la Serbia con oltre metà della popolazione (58,25%), il Montenegro con quasi il 60% della popolazione e la Bosnia con addirittura l’80,08% che vive con più di dieci dollari al giorno.

L’Albania ha anche la percentuale più alta della popolazione che vive con tra i tre e i dieci dollari al giorno, con il 73,22% della popolazione totale.

In Kosovo, invece, la percentuale che vive con questa soglia è di 71,3%; la più bassa invece è per la Bosnia, con il 19,2%.

Per quanto riguarda la popolazione che vive con meno di 1,25 dollari al giorno – quindi la fascia più povera – la percentuale più bassa è del Montenegro con lo 0%, sempre secondo l’analisi della Banca Mondiale; seguono in ordine crescente la Bosnia con lo 0,03%, la Serbia con lo 0,06%, l’Albania con il 0,18%, il Kosovo con il 0,20% e la Macedonia con il 3%.

Il poverty gap

Questi dati sono raccolti dalla Banca Mondiale per calcolare il poverty gap, ovvero la quantità di denaro che sarebbe teoricamente necessaria per sollevare i redditi di tutte le persone che vivono in estrema povertà alla soglia internazionale di 1,90 dollari al giorno.

Nei Balcani, sempre in riferimento ai dati del 2013, il valore più alto di questo indice era della Macedonia, con 5,6 milioni di dollari di poverty gap. Segue l’Albania con 4,02 milioni di dollari.

OurWorldInData è una pubblicazione su Internet che presenta ricerca empirica e dati che mostrano come stanno cambiando le condizioni di vita nel mondo.

