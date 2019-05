Erblira Bici è senza dubbio la miglior giocatrice albanese di pallavolo del momento. La 23enne nata a Gramsh – dopo i quattro titoli nazionali vinti in Albania – si è confermata anche a livello internazionale, diventando la prima giocatrice albanese di pallavolo a laurearsi campione d’Europa.

Con la sua AGIL Volley Novara, infatti, è salita sul trono d’Europa vincendo per tre set a uno la finale della Champions League contro Conegliano. Un’incredibile trionfo e un sogno che si realizza per l’atleta albanese, che aveva più volte dichiarato in passato di sognare un giorno di vincere la massima competizione europea.

La carriera di Erblira Bici

La carriera della giocatrice albanese inizia nel 2015 nella squadrà della sua città, il Gramsh. Fa il suo esordio nella massima divisione del campionato albanese nell’annata 2010-2011 con il SK Tirana, a cui resta legata per tre annate conquistando due coppe d’Albania e lo scudetto 2012-2013.

Nella stagione 2013-2014 viene ingaggiata dal Barleti, con cui vince – in tre annate – tre coppe nazionali e tre campionati. Nel 2014 ottiene anche la prima chiamata dalla nazionale albanese.

Nella stagione 2016-2017 si trasferisce in Italia, nel Mondovì, in Serie A2, per due stagioni per poi passare all’inizio di questo stagione all’AGIL Volley Novara, vincendo prima la Coppa d’Albania e in seguito la Champions League.

Grazie alle sue prestazioni di alto livello è stata selezionata dal Comitato Olimpico Nazionale Albanese come uno dei 10 migliori sportivi per la stagione 2017.

“Una campionessa ed una ragazza brillante, che ha sempre dimostrato che con il lavoro e la passione si possono ottenere ottimi risultati. Bici è un esempio dell’eccellenza albanese nello sport e questo riconoscimento è un premio all’impegno ed ai risultati raggiunti.”- così commentava due anni fa la federazione di pallavolo albanese il suo riconoscimento.

Erblira Bici è anche il capitano della nazionale albanese di pallavolo, con cui si è messa in mostra lo scorso anno trascinando la squadra nella finale della lega europea.