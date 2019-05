Nel meeting tenuto ieri a Baku, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una normativa riguardante le nazioni che non riconoscono il Kosovo.

La normativa prevede che le squadre che non possono ospitare club o squadre nazionali del Kosovo nel proprio territorio possono chiedere di organizzare la partita in casa su un terreno di gioco neutrale. In ogni caso, dovranno accettare di giocare le partite in trasferta in Kosovo.

Tuttavia, la decisione non riguarda i paesi esclusi dal Comitato Esecutivo UEFA per ragioni di sicurezza, come accade attualmente per Serbia e Bosnia-Erzegovina.

Il calcio in Kosovo

Il Kosovo ha vissuto una vera e propria rivoluzione da quando è diventato parte della UEFA nel 2016. Grazie a questa crescita esponenziale, a cui si aggiunge la ricchezza dei talenti kosovari, il paese può sperare in un futuro roseo.

ll calcio è sempre stato parte della cultura di questo piccolo paese dei Balcani. Ma la guerra e la divisione della Jugoslavia lo hanno messo sempre in secondo piano, fino all’indipendenza del paese raggiunta nel 2008.

La Federcalcio kosovara inviò subito la richiesta per poter entrare a far parte della grande famiglia UEFA, ma ci sono voluto anni affinché questo si realizzasse. Non tutti i paesi, infatti, hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo e di conseguenza la richiesta è stata respinta inizialmente poiché andava contro lo statuto della FIFA.

Nel 2014, la FIFA permise al Kosovo di disputare amichevoli internazionali alla condizione che durante le partite non ci sarebbero dovuti essere simboli nazionalistici come bandiere. Solo più tardi, nel maggio del 2016, la Federcalcio kosovara entrò a far parte della UEFA e, dieci giorni più tardi, della FIFA.

l Kosovo – che ha vinto il proprio girone di UEFA Nations League e si giocherà un posto ai prossimi europei con Georgia, Macedonia e Bielorussia a Giugno – è imbattuto da un anno e mezzo (quando perse 2-0 contro l’Islanda) e si appresta a disputare le prossime partite di qualificazioni ai prossimi campionati europei contro Montenegro e Bulgaria, dove aver pareggiato in casa nell’esordio proprio contro quest’ultima.