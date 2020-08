I club della Superliga albanese hanno deciso, nella riunione tenuta in settimana, di boicottare l’inizio nella nuova stagione calcistica.

Le modifiche apportate recentemente alla legge sullo sport, infatti, non soddisfano le richieste presentate dalle società al governo albanese.

L’incontro

Il vertice tenuto in settimana tra i club della Superliga albanese ha portato ad una presa di posizione storica nel calcio albanese: la lega professionistica calcistica, composta dalle 10 squadre iscritte alla Serie A albanese, ha deciso di boicottare la Superliga 2020/2021 poiché il governo albanese non ha soddisfatto le quattro richieste presentate dalla stessa lega.

Nel documento firmato da tutti i presidenti delle società della massima serie – ad eccezione del presidente del KS Teuta, Edmond Hasanbelliu – si afferma che le modifiche apportate recentemente alla legge riguardante lo sport non rifletto minimamente le richieste delle squadre di calcio ed evidenziano come il governo albanese non abbia mantenuto le promesse fatte l’11 marzo 2019, nel vertice in cui erano presenti tutti i principali attori del panorama calcistico albanese.

Le quattro condizioni imposte dalle società

Nella riunione tenuta a marzo 2019, la lega professionistica calcistica aveva avanzato al governo albanese queste quattro condizioni per il normale proseguimento della Superliga:

L’approvazione di una legge nuova riguardante le sponsorizzazioni secondo le forme proposte dalla lega La riduzione dell’Iva (TVSH) dal 20% al 6% non solo per le infrastrutture calcistiche La cancellazione delle multe per obblighi fiscali precedenti ù L’estensione dell’esenzione dell’imposta sui redditi per i calciatori dai due anni attuali a dieci anni.

Fino a quando queste condizioni non verranno soddisfatte, tutte le società che fanno parte della lega professionistica calcistica boicotteranno l’inizio della nuovo stagione calcistica. Ora la palla passa nelle mani del governo e del ministero dello sport per una Superliga 2020/2021 che potrebbe già riscrivere la storia del calcio albanese prima ancora di iniziare.