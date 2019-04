Il sollevatore di pesi Briken Calja si è confermato campione d’Europa – nella disciplina dello ‘strappo’ per la categoria 73 kg – nei campionati europei che si stanno disputando a Batumi, in Georgia.

L’atleta albanese è riuscito a sollevare 156 kg, assicurandosi in questo modo la medaglia d’oro nonostante nel suo terzo tentativo abbia fallito nel sollevare 160 kg. Tuttavia, successivamente si è dovuto accontentare di due argenti nella categoria dello ‘slancio’ e nel totale, alle spalle dell’ingiocabile bulgaro Bozhidar Andreev.

La carriera di Briken CaljaBr

Il 29enne ha rappresentato l’Albania per ben due volte ai Giochi Olimpici, raggiungendo anche un quinto posto alle Olimpiadi di Rio del 2012. Nel 2013, tuttavia, è risultato positivo al test antidoping e per questo gli fu inflitta una squalifica di due anni.

Scontata la squalifica, è tornato a competere ad alti livelli. Lo scorso anno, infatti, ha trionfato nei campionati europei disputati in Romania, a Bucarest, in tutte e tre le categorie per i 69 kg: ovvero ‘strappo’, ‘slancio’ e nel totale.

Nonostante il suo trionfo, Calja non fu celebrato a dovere né dallo stato e né dai media albanesi a causa dello scandalo doping che aveva caratterizzato in quegli anni il Paese delle Aquile nel sollevamento pesi.

L’ultima positività ai test è stata quella dell’atleta Romela Begaj, nei campionati mondiali del 2017: questo portò la Federazione Europea di Sollevamento Pesi a cambiare la sede degli europei del 2018, i quali dovevano essere inizialmente disputati in Albania ma che poi furono spostati in Romania.

Ma l’atleta 32enne non è l’unica, poiché sono ben dieci i casi di positività al doping in Albania dal 2011 ad oggi, tra cui i più eclatanti casi di Godelli e Qerimaj, i quali hanno rovinato la reputazione e la credibilità della disciplina nella quale l’Albania, storicamente , ha sempre portato a casa grandi risultati.

Già nel 1972, infatti, il compianto Ymer Pampuri stabilì un record ai giochi olimpici di Monaco sollevando 127,5 kg nella categoria peso piuma. Ilirjan Suli, invece, chiuse al quinto posto i giochi olimpici disputati a Sydney nel 2000 nella categoria pesi medi. Mentre la stessa Romela Begaj, si classificò al sesto posto nella categoria femminile durante i giochi olimpici di Pechino del 2008.

Leggi anche