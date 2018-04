Sollevamento pesi, Briken Calja: sono pulito, deluso dai media e dallo stato

Briken Calja, sollevatore di pesi vincitore di tre medaglie d’oro agli europei disputati in Romania a Marzo, ha dichiarato di essere deluso dai media nazionali, i quali erano molto sospettosi sul suo utilizzo di sostanze proibite durante il campionato europeo nonostante lui avesse più volte dichiarato di essere ‘pulito’.



L’atleta ha pubblicato sui social che si sarebbe aspettato un trattamento diverso dai media albanesi, visto che con le sue vittorie ha reso orgoglioso l’intero paese:

“Attraverso sforzi, sofferenze, sudore e sogni di una vita ho portato a casa un trionfo storico per il mio paese, diventare tre volte campione d’Europa. Sono riuscito ad inserire il mio nome in mezzo a quelli di leggende di questo sport in Albania. Ho dato molto a questo sport e a questa nazione senza che chi rappresenti il paese mi abbia mai ricambiato.

Ho comunque continuato da solo, forte come sempre e con i miei sogni. Anche oggi, data di scadenza delle risposte all’antidoping, nel quale si è evidenziato che alcuna sostanza proibita è entrata in contatto con il mio corpo, c’è la più totale indifferenza per le mie vittorie di Bucarest.

I media continua a parlare dei successi dei campioni stranieri, dimenticando coloro che hanno reso orgogliosi il nostro paese, che storicamente non è mai eccelso in nessuno sport e in nessun campo.

Continuerò da solo, forte come sempre e con i miei sogni. Quando sono atterrato in Albania, nonostante le numerose delusioni dai rappresentanti del paese che avevo già ricevuto, mi aspetta comunque una calorosa accoglienza. Speranza che si è rivelata inutile.

Comunque sia, ho ricevuto l’accoglienza che meritavo dalle persone che mi apprezzano. Voglio ringraziare gli unici che mi hanno sempre sostenuto, accolto e che hanno festeggiato con me: la mia famiglia, Cufo Fitness, Mojo Production, Kreshniku, Dashamir Xhika, senza dimenticare il municipo di Tirana e quello di Cerrik.

Penso che gli eroi di questi paesi non sono coloro che si mostrano parlando dei loro obiettivi ma siamo noi, che con i nostri sforzi e i nostri successi portiamo in alto la bandiera albanese.

Tre volte medaglia d’oro all’Europeo ma deluso. Ecco cosa vuole dire essere campione d’Europa.” – il post dell’atleta albanese sulla sua pagina Facebook.