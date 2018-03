Sollevamento Pesi, Europei: Briken Calja chiude con 3 medaglie d’oro

Briken Calja ha conquistato tre medaglie d’oro ai Campionati europei di sollevamento pesi in Romania, mettendo in ombra – almeno per qualche ora – lo scandalo doping che aveva colpito questa disciplina in Albania qualche tempo fa.

“Sono molto felice. Dedico le mie vittorie alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti gli albanesi.” – ha dichiarato Calja al termine della competizione

Il 28enne ha rappresentato l’Albania per ben due volte ai Giochi Olimpici, raggiungendo anche un quinto posto alle Olimpiadi di Rio del 2012. Nel 2013, tuttavia, è risultato positivo al test antidoping e per questo gli fu inflitta una squalifica di due anni. Per la Federazione Albanese Sollevamento Pesi, oggi, non esiste questo rischio: sono sicuri che la vittoria di Calja sia ‘pulita’ e non esiste alcuna possibilità che in futuro gli vengano revocate queste medaglie.

Lo scandalo doping in Albania

Il campionato europeo disputato in Romania, in principio, doveva tenersi in Albania ma lo scandalo doping che ha coinvolto lo scarso anno l’atleta Romela Begaj – positiva ai test nel Word Championship 2017 – ha fatto sì che la Federazione Europea di Sollevamento Pesi cambiasse idea, optando per la Romania. Begaj fu trovata positiva allo Stanozolol in entrambi i campioni di analisi.

Ma l’atleta 31enne non è l’unica, poiché sono ben dieci i casi di positività al doping in Albania dal 2011 ad oggi (tra cui i più eclatanti casi di Godelli e Qerimaj, i quali hanno rovinato la reputazione e la credibilità della disciplina nella quale l’Albania, da tradizione, ha sempre portato a casa grandi risultati.

Già nel 1972, infatti, il compianto Ymer Pampuri stabilì un record ai giochi olimpici di Monaco sollevando 127,5 kg nella categoria peso piuma. Ilirjan Suli, invece, chiuse al quinto posto i giochi olimpici disputati a Sydney nel 2000 nella categoria pesi medi. Mentre la stessa Romela Begaj, si classificò al sesto posto nella categoria femminile durante i giochi olimpici di Pechino del 2008.