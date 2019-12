Il 10 gennaio l’Air Albania Stadium sarà teatro di una partita di beneficenza alla quale parteciperanno ex calciatori di Albania, Grecia, Turchia e Italia. L’intero ricavato della vendita dei biglietti per l’evento verrà devoluto alle famiglie colpite dal terremoto del 26 novembre.

Un vero e proprio festival calcistico con tanti nomi celebri dei quattro paesi: da Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, campioni del mondo con l’Italia nel 2006, a Hasan Şaş, uno dei protagonisti principali della nazionale turca che nei mondiali di Corea e Giappone si classificò al terzo posto, passando anche dall’ex Inter Giorgos Karagounis, campione d’Europa con la Grecia nel 2004.

L’evento è organizzato dal sindacato dei calciatori con il pieno sostegno della Federcalcio albanese, che ha invitato tutti gli appassionati a partecipare a questo “indimenticabile” appuntamento:

“La Federcalcio, assieme al sindacato dei calciatori, invita tutti gli appassionati a partecipare a questo indimenticabile festival, dove nel rettangolo verde si esibiranno nomi storici e campioni del passato, senza dimenticare le performance live dei grandi nomi della musica albanese.

Uniamoci per offrire anche il più piccolo aiuto per i terremotati. Questo progetto sociale si inserisce nell’ambito delle continue attività della Federcalcio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto.” – recita l’articolo sul sito della FSHF.

Il terremoto in Albania

Il violento sisma di magnitudo 6.4 che il 26 novembre ha colpito l’Albania ha causato 51 vittime e più di 10.000 sfollati. Donazioni e atti di solidarietà sono arrivati e continuano ad arrivare da tutto il mondo, per assistere e aiutare tutti i cittadini albanesi colpiti dal terremoto.

All’inizio di dicembre, la Commissione Europea ha comunicato che per il processo di ricostruzione del Paese delle Aquile verranno stanziati 15 milioni di euro, mentre a gennaio l’UE dovrebbe organizzare una conferenza internazionale “mirata a mobilitare partner pubblici e privati per organizzare la ricostruzione in Albania”. Conferenza che dovrebbe essere ospitata dalla Francia.