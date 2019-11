E’ giunto il momento della verità per il Kosovo, che nei prossimi appuntamenti contro Repubblica Ceca e Inghilterra si giocherà il tutto per tutto in ottica qualificazione a Euro 2020.

La compagine di Challandes, infatti, è attualmente al terzo posto (11 punti) nel gruppo A delle qualificazioni ai prossimi campionati europei, alle spalle proprio di Repubblica Ceca (12 punti) e Inghilterra (15 punti).

Nonostante la vittoria – che potrà rivelarsi decisiva nel discorso qualificazione – nell’ultima giornata della Repubblica Ceca contro l’Inghilterra, il Kosovo è ancora padrone del proprio destino: vincendo a Plzen giovedì, a Rrahmani e compagni sarebbe un sufficiente un pareggio all’ultima giornata contro la già qualificata Inghilterra per qualificarsi.

D’altra parte, in caso di sconfitta, sarebbe la Repubblica Ceca ad accompagnare l’Inghilterra nella fase a gironi di Euro 2020. In caso di parità, invece, ogni discorso sarebbe rimandato all’ultima giornata che vedrà in campo, oltre al già citato Kosovo-Inghilterra, la Repubblica Ceca in Bulgaria, già ampiamente eliminata e ultima in classifica.

Un’assenza pesante

Challandes, oltre al lungo degente Zeneli, non potrà disporre neanche del giocatore forse più in forma di questa nazionale, ovvero Vedat Muriqi. L’attaccante del Fenerbahce, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato, salterà entrambe le partite come confermato dalla Federcalcio Kosovara sul suo sito:

“L’attaccante della nazionale del Kosovo, Vedat Muriqi, non potrà giocare le prossime due partite contro la Repubblica Ceca, il 14 novembre a Plzen, e contro l’Inghilterra, il 17 novembre a Prishtina. Nonostante sforzi massimali e il grande desiderio del giocatore di aiutare i suoi compagni di squadra in queste importanti partite, a seguito di esami clinici e consulti con esperti in Svizzera è risultata impossibile una sua presenza in campo.” – si legge nella nota pubblicata dalla FFK.

Muriqi ha realizzato quattro reti in sei partite in questa campagna di qualificazione. Sette reti in undici partite, invece, il bottino stagionale con la maglia del Fenerbahce.

Le dichiarazioni di Challandes

Il commissario tecnico del Kosovo ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia dei due match decisivi contro Inghilterra e Repubblica Ceca:

“Quanto vedo un tale numero di giornalisti, penso che in vista ci sono due partite molto importanti. Se ricordiamo il sorteggio, le nostre ambizioni di allora erano di quelle di disputare quante più buone partite ma non di creare pressioni a noi stessi.

Molte persone pensano che vinceremo senz’altro contro la Repubblica Ceca e che se questo non accadesse, ogni cosa finirebbe. Io non la penso così e un guardo a questa partita in quella maniera. E’ importante disputare una grande partita, una meravigliosa partita; se sarà così, la vittoria arriverà.

Mai parlerò alla squadra in questo modo mettendo nei giocatori sempre più pressione. E’ importante rimanere noi stessi e non cambiare in queste due partite che sanciranno il nostro destino in queste qualificazioni.” – ha dichiarato Challandes in conferenza stampa.

L’ultima speranza

In caso di verdetto negativo di queste qualificazioni ad Euro 2020, il Kosovo potrà comunque continuare a sperare per un posto nei prossimi campionai europei grazie alla UEFA Nations League.

La nazionale di Challandes, infatti, vincendo il gruppo 3 della Lega D della UEFA Nations League lo scorso anno, si è assicurata un posto nei play-off a quattro squadre (ovvero tutte le vincitrici dei raggruppamenti della lega) che verranno disputati a Marzo 2020.

Il Kosovo vi parteciperà solo nel caso non dovesse riuscire a qualificarsi tramite girone di qualificazione (ovvero quello con Inghilterra e Repubblica Ceca); in caso contrario, il suo posto verrà preso dalla Nazionale meglio piazzata tra le non qualificate della Lega D, ovvero Lussemburgo.

In caso di partecipazione, il Kosovo affronterà in semifinale la Macedonia in gara secca a Skopke e nell’eventuale finale – la cui sede non è ancora stata decisa – la vincente della partita tra Georgia e Bielorussia.

