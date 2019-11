Con il minimo sforzo la Francia vince in Albania per 2-0 grazie alle reti realizzate entrambe nel primo tempo di Tolisso e Griezmann.

A prescindere dal risultato, rimarrà una serata indimenticabile per il calcio albanese dato che il match di oggi inaugurava il nuovissimo impianto “Air Albania Stadium” della capitale Tirana. Per l’occasione, prima del match si sono esibiti i cantanti Flori Mumajesi, Aurela Gaçe e Era Istrefi.

L’Albania chiude così al quarto posto con 13 punti il gruppo H delle qualificazioni ai prossimi campionati europei, alle spalle rispettivamente di Francia, Turchia e Islanda. Gli uomini di Reja torneranno in campo a marzo 2020 – quando ci sarà la prossima pausa nazionali – per un’amichevole con avversario e sede della partita ancora da definire.

La partita

Sono sufficienti nove minuti alla Francia per mettere la freccia e andare in vantaggio: Griezmann calcia una punizione dalla trequarti sinistra e trova la testa di Tolisso, che infila sul primo palo Berisha. Uno a zero Francia e doccia fredda per l’Albania.

Hysaj e compagni provano immediatamente una timida reazione senza tuttavia creare pericoli dalle parti di Mandanda. La Francia controlla il campo senza troppi problemi, con un Griezmann ispiratissimo nel ruolo di play-maker a tutto campo. E’ proprio il fuoriclasse del Barcellona a realizzare la rete del definitivo 0-2 alla mezz’ora, con un destro all’angolino su preciso assist di Dubois.

L’Albania prova a rientrare in partita nei primi minuti del secondo tempo, quando prima Djimsiti e poi Memushaj creano apprensione nella retroguardia francese. Le due occasioni, però, rimarranno le uniche create nella ripresa dagli uomini di Reja.

Il risultato sarebbe potuto essere ancora più pesante per l’Albania se prima Berisha e poi il palo non avessero salvato le due conclusioni mancine di Giroud, sempre imbeccato da Griezmann. Due a zero il finale per la Francia, che si aggiudica il primo match giocato all’Air Albania Stadium.

Le pagelle

Berisha 6.5; Djimisti 6, Dermaku 5.5, Veseli 5; Hysaj 6 (82′ Trashi s.v), Qose 5 (46′ Memushaj 6), Gjasula 5.5, Bare 6, Lenjani 5 (46′ Roshi 6); Manaj 5.5, Balaj 5.