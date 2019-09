Tanti gol e altrettante emozioni per Albania e Kosovo nella sesta giornata delle qualificazioni per i prossimi campionati europei.

I rosso-neri di Edy Reja sono tornati alla vittoria contro l’Islanda (4-2) riaccendendo le speranze di qualificazione, in una partita per lunghi tratti dominata e in cui l’Albania ha regalato sprazzi di calcio spettacolo.

Una nazionale così convincente non la si vedeva da molti anni e, non a caso, ieri è stata la prima volta in cui l’Albania ha segnato tre o più gol in una partita ufficiale (quindi, senza considerare le amichevoli).

Kosovo e Inghilterra a Southampton, invece, hanno regalato – per quanto possibile – ancora più emozioni. Novanta minuti disputati a viso aperto da entrambi fronti con la compagine di Challendes, andata in vantaggio ad inizio gara e ritrovatasi sotto addirittura 5-1 all’intervallo, sempre in partita.

Al fischio finale il tabellino recitava 5-3 per l’Inghilterra, lasciando a tifosi e addetti ai lavori una grande convinzione: la nazionale kosovara non teme nessuno ed è pronta per una competizione importante come Euro 2020.

Reja: siamo sempre più squadra

Al termine della partita contro l’Islanda, il commissario tecnico Edy Reja ha commentato la vittoria dell’Albania ai microfoni dell’emittente SuperSport:

“L’intera formazione mi ha convinto. Abbiamo un centrocampo tecnico con Memushaj, Bare e Gjasula, che ha lavorato da diga davanti alla difesa. Abbiamo trovato forze fresche, giocatori che possono contribuire al nostro futuro.

La squadra sta crescendo, questa vittoria ci aiuterà. Dobbiamo essere più attenti quando siamo in vantaggio, moltiplicare le nostre forze e non fare come accaduto ad inizio ripresa.

Il futuro? Per me il contratto non è un problema. Se troveremo un accordo, potremo continuare. Mi piace il clima all’interno del gruppo, voglio aumentare ancor di più il livello della squadra. Oggi non abbiamo fatto niente.

Abbiamo conquistato una grande vittoria ma dobbiamo guardare al futuro. Abbiamo due partite in trasferta, dobbiamo fare punti anche lì.” – ha dichiarato nel post-partita Edy Reja.