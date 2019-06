Esordio amaro per Edy Reja sulla panchina dell’Albania, sconfitta 1-0 in Islanda nella terza giornata del gruppo H delle qualificazioni ad Euro 2020.

La partita

Il tecnico goriziano decide di schierarsi, come previsto alla vigilia, con un 3-5-2: Berisha tra i pali, Dermaku, Ismajli e Veseli nel pacchetto arretrato, Hysaj, Basha, Abrashi, Xhaka e Lenjani a centrocampo, con Balaj e Cikalleshi come coppia d’attacco.

L’Albania parte bene, controllando il gioco nel primo quarto d’ora del match, ma – come spesso accade – subisce alla prima sortita offensiva avversaria. E’ il ventiduesimo quando Gudmonsson, dopo essersi liberato troppo facilmente di tre avversari, punisce con un rasoterra mancino il non esente da colpe Berisha.

I rosso-neri subiscono il colpo e tornano a farsi a vedere dalle parti del numero uno ospite soltanto sul finire del primo tempo. Tante proteste al 44′ per un presunto tocco di mano di Sigurdsson in area di rigore; l’arbitro, lo scozzese Madden, lascia proseguire (per le partite di qualificazione non c’è il VAR).

Nella ripresa Reja prova le carte Kaçe, Ndoj e Sadiku ma l’Albania, pur dominando nel possesso palla, non riesce mai ad impensierire Halldorsson mettendo ancora una volta in evidenza la lacuna più grande di questa squadra: una tremenda difficoltà nel creare occasioni da gol.

E’ proprio da qui che deve ripartire il lavoro del commissario tecnico italiano. A prescindere dal risultato, la nazionale ha dimostrato quantomeno di aver fame e di voler lottare su ogni pallone, fattori che erano mancati negli ultimi mesi di gestione Panucci. Tuttavia, nel calcio conta riuscire a fare gol e riguardo questo l’Albania ha ancora molta strada da fare.

Un esordio, come detto, amaro ma che ha offerto spunti per guardare con fiducia verso il futuro. Il cammino verso Euro 2020 è fortemente compromesso, anche se la nazionale – grazie anche ad una guida tecnica come Reja – ha tutte le carte in regola per regalare piacevoli sorprese nelle rimanenti partite di qualificazione. A partire da lunedì, quando l’Albania sfiderà la Moldavia ad Elbasan.

Le dichiarazioni di Reja

“Dispiace per il risultato. Eravamo entrati in campo bene, nei primi venti minuti abbia creato tanto. Dopo la tenuta fisica è iniziata a scendere e abbiamo fatto più fatica.

Abbiamo disputato una buona partita, non sfruttando le occasioni che abbiamo creato. Un gol nostro avrebbe cambiato tutto. Ma hanno segnato loro e hanno vinto. Ci dispiace.

Il gol subito? Indipendente dalla qualità della giocata individuale dell’avversario, non dovevamo permettere una cosa del genere. Ha dribblato il primo, il secondo, il terzo doveva chiuderlo ad ogni costo.” – ha affermato Reja nel post-partita.