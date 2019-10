Vince facile per 4-0 l’Albania contro una modesta Moldavia, grazie alle reti di Cikalleshi, Bare, Trashi e Manaj.

Primo tempo

Edy Reja opta per due cambi nel suo 3-5-2 rispetto alla formazione scelta venerdì in Turchia: fuori Memushaj e Lenjani, dentro Abrashi e Trashi, al debutto assoluto in nazionale.

L’Albania prende il pallino del gioco fin dai primissimi minuti, anche se le occasioni da gol latitano nella prima parte del primo tempo. La partita, tuttavia, si mette in discesa al 22’ quando – dopo un batti e ribatti all’interno dell’area moldava – Cikalleshi trafigge con un preciso diagonale Koselev.

Lo stesso Koselev si rende protagonista di un incredibile errore al 34’, regalando il doppio vantaggio all’Albania: Gjasula lancia per Bare ma l’assist è troppo lungo, Koselev esce ed arriva facilmente sul pallone che però incredibilmente gli sfugge dalle mani servendo a Bare la più facile delle occasioni da concretizzare.

I padroni di casa poi crollano definitivamente sei minuti più tardi, quando il mancino di Trashi trafigge il non ancora esente da colpe Koselev. Esordio in nazionale da sogno per il centrocampista del Partizani.

Secondo tempo

Il secondo tempo è pura formalità per i rossi-neri, che amministrano senza alcun tipo di problema il triplo vantaggio rischiando in più occasioni di realizzare anche il quarto gol. La più pericolosa arriva al 55′, quando Bare – al termine di una splendida azione corale dell’Albania – stampa sulla traversa l’assist di Abrashi.

Poker che comunque arriva nei minuti finali con un’altra grande giocata, questa volta di Manaj. L’attaccante dell’Albacete è bravissimo a deviare in porta con un colpo di tacco l’assist del sub-entrato Roshi. Prima del fischio finale, Reja offre una serata indimenticabile anche a Kumbulla e Selahi, entrambi debuttanti in nazionale.

Termina così con un rotondo 4-0 per l’Albania di Reja che riscrive così un altro record – dopo quello dei gol segnati in una partita ufficiale contro l’Islanda – facendo registrare la vittoria più larga di sempre in trasferta della sua storia.

Kosovo – Montenegro 2-0

In campo stasera c’era anche il Kosovo, vittorioso ancora una volta a Prishtina contro il Montenegro. (2-0) Gli uomini di Challandes si giocheranno la qualificazione ad Euro 2020 nelle ultime due partite contro Repubblica Ceca (in trasferta) e Inghilterra (in casa).