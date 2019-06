Ieri sera a Sofia il Kosovo ha scritto un’altra pagina della sua storia calcistica vincendo in rimonta per 3-2 sulla Bulgaria.

E’ stata, infatti, la prima vittoria di sempre del Kosovo in una partita di qualificazione agli Europei. Tre punti arrivati in modo rocambolesco nei minuti di recupero, nonostante la nazionale kosovara abbia dominato per larghi tratti il match.

Il gol iniziale di Milot Rashica aveva lasciato presagire ad una partita in discesa ma – a cavallo tra fine del primo tempo e inizio della ripresa – la Bulgaria riesce addirittura per due volte a trovare la via della rete, prima con Popov e poi con Dimitrov, ribaltando completamente il risultato.

Il momentaneo svantaggio, tuttavia, non scalfisce le certezze del Kosovo che continua a dominare il match e a rendersi pericoloso nell’area avversaria. E alla fine, gli sforzi e il grande cuore di Rrahmani e compagni vengono ripagati prima con il pareggio di Muriqi e poi con il gol vittoria al ’92 di Rashani che fa esplodere di gioia la panchina kosovara e i numerosi tifosi presenti sugli spalti.

Una straordinaria vittoria frutto di uno straordinario lavoro della squadra e, in particolare, del commissario tecnico Bernard Challandes. Basti pensare che nelle ultime qualificazioni ai mondiali – sotto la gestione di Albert Bunjaku – il Kosovo aveva totalizzato soltanto un punto in dieci partite, mentre dall’avvicendamento di Challandes, i giallo-blu hanno totalizzato nove vittorie e cinque pareggi, facendo registrare un’incredibile serie di quattordici partite senza sconfitta (senza dimenticare la vittoria del girone di UEFA Nations League).

Attualmente, il Kosovo è terzo nel suo girone di qualificazione (5 punti in 3 partite) alle spalle di Inghilterra e Repubblica Ceca, in piena lotta per un posto ai prossimi campionati europei.

Albania-Moldavia

Questa sera, invece, toccherà all’Albania di Edy Reja scendere in campo – contro la Moldavia – per la quarta giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2020. I rosso-neri dovranno necessariamente vincere per alimentare le speranze di qualificazione, divenute minime dopo l’ultima sconfitta in Islanda. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 all’Elbasan Arena,