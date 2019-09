Domani 7 settembre l’Albania di Edy Reja scenderà in campo allo “Stade de France” di Parigi in una missione quasi impossibile contro i campioni del mondo in carica della Francia.

Nonostante le assenze di giocatori del calibro di Mbappé, Kanté e Lacazette e la sconfitta per 3-0 nella penultima partita giocata in Turchia, la Francia è – almeno sulla carta – un’avversaria “ingiocabile” per l’Albania, attualmente quarta con sei punti nel Gruppo H delle qualificazioni ad Euro 2020.

I convocati e le dichiarazioni di Reja

Tra i convocati del ct italiano spiccano il giovane difensore del Verona Marash Kumbulla (classe 2000), il centrocampista del Paderborn Klaus Gjasula (fratello di Jurgen, che esordì in nazionale con De Biasi nel 2013) e i ritorni di Keidi Bare, Rey Manaj e Egzon Binaku.

“Abbiamo chiamato molti giocatori nuovi in questa lista. Giocheremo contro una squadra di grandi campioni. Andremo in Francia per metterli in difficoltà e continuare a giocare bene, sperando di fare risultato contro i campioni del mondo.

Contro l’Islanda abbiamo giocato molto bene ma poi siamo calati contro la Moldavia, per questo ora dobbiamo tornare a buone prestazioni. Conosciamo bene la Francia ma non so con che modulo scenderanno in campo, sono molto più forti di noi ma noi dobbiamo cercare di metterli in difficoltà, anche se adesso non so dire come.

Scenderanno in campo i giocatori con la miglior condizione fisica. In questo senso sono un po’ preoccupato, perché alcuni hanno giocato e altri no.

Il ritiro di Basha? Migjen è stato il primo giocatore che ho conosciuto, perché mi ero recato in Grecia per parlare con Kaçe e Mihaj. Si è messo a disposizione da subito per aiutarmi. Ovviamente raggiunta una certa età la priorità è la famiglia, si inizia a vedere il futuro in un’altra maniera. Non mi rimane che ringraziarlo per l’aiuto e spero che la federazione lo tenga sempre in considerazione per questo.” – ha dichiarato Edy Reja.

Dopo aver affrontato la Francia, la nazionale albanese sfiderà martedì 10 settembre l’Islanda all’Elbasan Arena (calcio d’inizio alle ore 20:45) per la sesta giornata di qualificazioni ai prossimi campionati europei.

Probabile formazione vs Francia (3-5-2): Strakosha; Ismajli, Mavraj, Djimsiti; Hysaj, Gjasula, Xhaka, Abrashi, Binaku (Lenjani); Balaj, Uzuni.