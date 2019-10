Questa mattina il commissario tecnico della Nazionale, Edoardo Reja, ha tenuto – nella sede della FSHF – la conferenza stampa nella quale ha comunicato i convocati per le imminenti sfide con Turchia e Moldavia.

Tante le sorprese nella lista: dagli esclusi “giustificati” come Mavraj e Sadiku a Taulant Xhaka (inserito solo nella lista riserve come Uzuni), passando per i debuttanti Seferi e Selahi.

Le dichiarazioni di Reja

“Ho parlato con Mavraj che questa settimana dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico alla spalla. Questo è il motivo della sua non convocazione, verrà richiamato in futuro. Sadiku, invece, mi ha chiesto all’ultimo di non essere convocato per un importante problema famigliare.

Ho parlato anche con Xhaka e ci siamo chiariti. Ho preferito Selahi perché voglio vederlo da vicino in ottica futuro. Non voglio chiamare 27-28 giocatori e poi spedire qualcuno di loro in tribuna.

Andremo in Turchia con fiducia. Conosciamo il valore dei giocatori turchi, hanno molta qualità e partecipano alle coppe europee. Noi stiamo creando un gruppo importante e possiamo fare risultato ovunque. Andremo con la convinzione di poter fare la nostra partita.

Sappiamo benissimo che è l’ultima chance per andare agli Europei. L’ambiente è pronto per prendere una vittoria contro la Turchia. Nemmeno il pareggio ci interessa. L’unico obiettivo è fare un’ottima partita per arrivare ad un ottimo risultato, ovvero la vittoria.

Ho scelto i giocatori che ci offrono maggiori qualità tecniche. Cercheremo di trovare la combinazione giusta in partita. Metterò in campo quei giocatori che serviranno a seconda della situazione e dell’avversario.” – ha dichiarato Edy Reja in conferenza stampa.

L’Albania affronterà venerdì 11 ottobre a Istanbul la Turchia, per poi – sempre in trasferta – affrontare la Moldavia lunedì 14 ottobre. L’ultima vittoria contro l’Islanda ha riacceso un lumicino di speranza per la qualificazione ad Euro 2020, che per non spegnersi definitivamente dovrà necessariamente alimentarsi di una vittoria contro la concorrente diretta Turchia.