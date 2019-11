Il commissario tecnico dell’Albania, Edoardo Reja, ha pubblicato la lista dei 26 giocatori convocati per le prossime partite contro Andorra (14 novembre) e Francia (17 novembre).

Diverse le novità: dalle assenze per infortunio di Cikalleshi, Sadiku, Abrashi e Kumbulla, alla prima convocazione di Florian Kamberi, passando per i rientri di Ndoj e Xhaka.

La conferenza di Edy Reja

“Voglio che giochiamo sempre alla stessa maniera, ovvero al nostro massimo. La prossima partita è contro Andorra e non va sottovalutata. Contro la Francia so già che l’attenzione sarà al massimo, non solo per il valore degli avversari ma anche per lo stadio nuovo. Il nostro obiettivo è di prendere il massimo da queste due partite.

Per Cikalleshi ci dispiace, ma abbiamo un contingente che ci permette di scegliere alternative. Abbiamo grandi aspettative e vogliamo osservare da vicino Florian Kamberi. A poco a poco abbiamo iniziato ad integrare giocatori nuovi guardando sempre al risultato.

Panucci e De Biasi saranno gelosi del fatto che ci sarò io per la prima volta nel nuovo stadio; mi sento emozionato, privilegiato. Sarà fantastico per i giocatori giocare lì, è uno stadio veramente bello.

[…] Ho un appello per i tifosi albanesi affinché ci supportino contro Andorra; mi è stato riferito che non c’è grande interesse per la partita, ma senza tifosi non c’è calcio. Per quanto riguarda la partita, non farò esperimenti di formazione.

Andorra si schiera con un modulo 4-4-2, l’abbiamo vista contro Moldavia e Turchia. Si sono difesi molto bene, dovremmo essere bravi a cogliere il momento giusto per colpirli. Bisognerà avere pazienza e non rischiare molto in contropiede” – ha detto in conferenza stampa il ct Edy Reja.

La situazione dell’Albania nel gruppo H

L’Albania, che scenderà in campo giovedì alle 20:45 contro Andorra, è fuori da qualsiasi discorso qualificazione, a causa soprattutto dell’ultima sconfitta contro la Turchia lo scorso ottobre a Istanbul.

Tuttavia, Reja ha fatto più volte capire di voler vincere le rimanenti due partite, sia perché l’Albania non ha mai chiuso un girone di qualificazione a 18 punti e sia perché contro la Francia sarà la prima partita che verrà disputata nel nuovo ‘Air Albania Stadium‘.

