Non riesce l’impresa al Partizani che si arrende per 2-0 a Baku contro il Qarabag dicendo addio, in virtù del risultato di 0-0 maturato nella partita d’andata a Tirana, alle qualificazioni per la prossima Champions League.

I campioni d’Albania, tuttavia, proseguiranno il loro cammino europeo “retrocedendo” nel secondo turno di qualificazione di Europa League, dove incontreranno lo Sheriff Tiraspol (andata 25 luglio a Tirana – ritorno 1 agosto in Moldavia).

La partita

Franco Lerda opta per un solo cambio nell’undici iniziale rispetto alla formazione d’andata, con il neo-acquisto Solomon che prende il posto di Mensah nel reparto offensivo.

Nella prima frazione di gioco le due squadre – come successo già una settimana fa a Tirana – si studiano senza esporsi troppo. Non a caso, gli unici due pericoli degni di nota dei primi 45 minuti arrivano da conclusioni da fuori area.

Al 13′ è il Qarabag a farsi vedere con il destro di Zoubir, che termina di poco a lato alla destra del portiere Alban Hoxha. Quindici minuti più tardi, invece, tocca a Cinari impensierire il numero uno avversario con un velenoso sinistro dal limite dell’area, deviato in angolo.

La musica della partita cambia nella ripresa. Il Qarabag rientra in campo con un altro piglio e dopo appena sette minuti trova la rete del vantaggio con la “zuccata” di Ozobic, liberissimo di colpire tra i difensori del Partizani non esenti da colpe.

Gli uomini di Lerda accusano il colpo e rischiano di capitolare al 60′ quando la conclusione di Jaime Romero viene prontamente respinta da Hoxha. Con il passare dei minuti il Partizani riassembla le idee e – a poco meno di un quarto d’ora dalla fine – riesce a creare una clamorosa occasione per il gol che sarebbe valso la qualificazione.

Proprio Solomon si ritrova a tu per tu con Vagner ma, da posizione ottimale, spreca tutto calciando debolmente sui guantoni del portiere brasiliano, il quale riesce anche a bloccare la successiva conclusione dello stesso attaccante del Partizani.

E’ l’ultimo sussulto dei rossi di Tirana, che nei minuti di recupero subiscono anche la seconda rete ad opera del neo-entrato Quintana.

Lerda: orgoglioso di questi ragazzi

Al termine del match il tecnico del Partizani, Franco Lerda, ha parlato ai microfoni di RTSH Sport:

“Sono un po’ deluso, quando perdi non puoi essere felice. E’ difficile dire cosa non ha funzionato, dato che ci sono molte differenze tra le due squadre. Ciò nonostante, abbiamo lottato per tutti i 90 minuti.

Penso che quando non si riesce a concretizzare determinate occasioni, diventa tutto più difficile. In entrambi i match abbiamo sprecato quattro-cinque occasioni. Con un po’ di fortuna potevamo segnare almeno un gol.

Faccio i miei complimenti ai ragazzi perché hanno dato il massimo fino alla fine. Sono orgoglioso di loro.” – ha dichiarato il tecnico.

