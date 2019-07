Termina con un pareggio a reti inviolate l’andata del primo turno di qualificazione alla Champions League tra Partizani e Qarabag.

Un risultato giusto per quanto visto in campo e che lascia aperto qualsiasi scenario in vista della gara di ritorno tra una settimana. A Baku, infatti, al Partizani basterà un pareggio con gol per accedere al secondo turno di qualificazione.

La partita

Franco Lerda schiera i suoi con un 4-3-3 senza grandi sorprese, con il tridente offensivo composto da Mensah, Cinari e Asani. Inizialmente in panchina Trashi (per questioni di mercato) e i nuovi arrivati Brown e Ekuban. In tribuna, invece, l’ex Crotone Aristoteles Romero poiché tornato solo ieri dal Venezuela.

Il primo tempo non regala particolari spunti: il Qarabag prova a fare la partita ma il Partizani – schiacciato tutto dietro la linea del pallone – non lascia spiragli agli avversari. L’unico pericolo – viziato da un netto fuorigioco arriva alla mezz’ora quando Emreli da pochissimi metri spara alto sopra la traversa.

L’inerzia della gara cambia ad inizio ripresa. I padroni di casa tornano in campo con un altro piglio e sfiorano il gol del vantaggio in due occasioni: prima è Vagner a respingere il colpo di testa volante di Cinari, poi è la traversa – sul successivo calcio d’angolo – a fermare l’incornata di Belica.

I due allenatori provano con i cambi a vincere la partita ma gli ultimi 30 minuti volano via senza alcun particolare pericolo nelle due aree di rigore. Tra una settimana esatta, a Baku, la partita di ritorno (calcio d’inizio alle 19:00) che deciderà il discorso qualificazione.

Lerda: sono contento per la prestazione

Nel post-partita il tecnico italiano del Partizani ha detto di essere contento per il risultato e per la prestazione della sua squadra:

“Sono molto contento perché i ragazzi hanno giocato bene di fronte ad un avversario molto forte. Con un po’ di fortuna, potevamo anche vincere la partita. Avevamo preparato la partita così come i giocatori l’hanno interpretata in campo.

A Baku? Ci crediamo, perché la qualificazione è ancora aperta. Daremo il massimo in campo. Come squadra dobbiamo capire come giocare in relazione all’avversario.” – ha affermato Lerda.