Ventisei anni dopo l’ultima volta, il Partizani torna ad essere campione d’Albania a tre giornate dal termine di un campionato dominato dall’inizio alla fine.

Per il club capitolino è il sedicesimo scudetto della storia che è arrivato nel modo più bello, ovvero a seguito di una vittoria nel derby contro i nemici di sempre del KF Tirana. La doppietta di Eraldo Cinari ha deciso il quinto derby vinto (con il risultato di 2-1) dal Partizani degli ultimi sei disputati.

Per il KF Tirana, invece, continua la maledizione della stracittadina: i bianco-blu, infatti, hanno prolungato a diciassette la striscia senza vittoria nei derby, che non arriva dal 7 febbraio 2014.

Le reazioni dei protagonisti

L’allenatore del Partizani, Skender Gega, ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di SuperSport dopo la vittoria dello scudetto:

“Non sono mai stato più orgoglioso e felice di oggi. Dedico questa vittoria a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto, dal presidente ai nostri fantastici tifosi. Non ci posso ancora credere, è un sogno che si avvera.” – ha affermato Gega.

Anche il presidente Demi, visibilmente emozionato, ha manifestato tutta la sua gioia:

“La festa dei tifosi è legittima, aspettano questo momento da 26 anni. E’ una grande gioia anche per me: la vittoria di oggi è stata il coronamento di una splendida stagione.

Non sono il primo presidente ad aver scritto la storia di questo club, perché prima di me sono stati vinti altri 15 campionati. Ora penseremo a rinforzarci per l’Europa e a costruire il nostro complesso sportivo, che è la cosa più importante per me.” – ha dichiarato il presidente del Partizani, Gazmend Demi.

Una progressiva rinascita

Nove anni fa, nella stagione 2009/2010, il Partizani retrocedeva addirittura nella Kategoria e Dyte (Serie C albanese), il punto più basso della storia di questo glorioso club.

Una progressiva rinascita avvenuta grazie e soprattutto all’arrivo del presidente Gazmend Demi, che con numerosi investimenti ha riportato la squadra nell’elite del calcio nazionale albanese.

In questo percorso è impossibile non citare la notte estiva di Budapest del luglio 2016, quando nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League il Partizani sconfisse ai calci di rigore il Ferencvaros grazie a tre rigori parati e ad uno trasformato (di cucchiaio) dal portiere Alban Hoxha.

Una serata indimenticabile per i tifosi del Partizani, come quella di questa sera. L’attesa infinita è finalmente arrivata al capolinea: il Partizani è campione d’Albania. La festa può iniziare.