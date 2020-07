Il Partizani Tirana, campione in carica d’Albania, ha deciso – di comune accordo – di interrompere il rapporto lavorativo con l’allenatore Adolfo Sormani e i suoi due assistenti tecnici, Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia.

Una separazione improvvisa arrivata in seguito della positività al COVID-19 di ben 5 calciatori del Partizani e delle divergenze di vedute tra allenatore e società in merito proprio a questa situazione.

Il tutto è avvenuto alla vigilia del derby con il KF Tirana dell’11 luglio: nei giorni precedenti alla partita, erano emersi i primi due calciatori positivi al tampone e per questo l’allenatore italiano aveva chiesto al Partizani di effettuare test su tutta la squadra.

Il dietrofront di Sormani

Nonostante i risultati dei tamponi non fossero ancora arrivati, la società aveva chiesto comunque a staff e giocatori di preparare la partita, da qui il dietrofront di Sormani e del suo staff (che non sono andati in panchina venerdì contro il KF Tirana):

“Io ho detto che non avrei preparato la partita, ho detto che avrei scelto di non mandare tante persone al macello. Il dovere di un allenatore in situazioni così delicate va oltre il campo. Da lì ci siamo seduti con la società e siamo arrivati alla risoluzione consensuale. Non avevo interesse a fare polemiche o guerre col club, per questo abbiamo scelto questa strada della separazione amichevole.

Per me era evidente che la situazione non fosse più idonea. Io mi sono messo in autoisolamento già da mercoledì 8 per senso del dovere, ma nessuno me lo aveva imposto. Per me non c’erano i presupposti per allenarci, figuriamoci per andare a disputare una partita, per giunta senza le dovute precauzioni come ad esempio le mascherine.” – ha dichiarato il tecnico italiano in un’intervista per TuttoMercatoWeb.

E’ il terzo avvicendamento stagionale sulla panchina del Partizani (dopo l’esonero di dicembre di Franco Lerda): la guida tecnica dei campioni d’Albania in carica ora è stata affidata al vice-allenatore Reinaldo Kalari.