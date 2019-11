Dopo sole otto partite potrebbe essere già arrivata al capolinea l’avventura di Edy Reja sulla panchina della Nazionale albanese.

Nonostante i numerosi proclami riguardanti il rinnovo del tecnico goriziano durante la campagna di qualificazione per i prossimi campionati europei appena terminata, il presidente della Federcalcio – Armand Duka – avrebbe deciso, secondo la Gazzetta dello Sport, di non continuare con l’ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta.

Duka e Reja si sarebbe dovuto incontrare oggi per discutere del futuro, ma il presidente della FSHF – come riporta vipsport.al – si è recato a Nyon, in Svizzera, per un incontro sugli standard di sicurezza per il nuovo Air Albania Stadium.

I motivi del divorzio

Il presidente della FSHF non avrebbe gradito il pareggio casalingo di giovedì contro Andorra per 2-2, anche se la decisione – secondo i media sportivi albanesi – sarebbe già stata maturata prima di quel match.

Tuttavia, quel che fa discutere è sulle modalità con cui Duka avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Reja: il presidente della FSHF, infatti, per “salvare la faccia” avrebbe offerto un contratto quadriennale – cosa mai accaduta prima d’ora nella storia della nazionale albanese – al tecnico sapendo già che quest’ultimo avrebbe rifiutato visto che ha più volte dichiarato di non voler firmare contratti dalla durata di più di due anni (Reja oggi ha 74 anni).

Come se non bastasse, secondo quanto riportato dal giornalista Ermal Kuka, sarebbe stata proprio la Gazzetta dello Sport a riportare per prima la notizia del divorzio tra l’Albania e Edy Reja perché proprio Duka avrebbe garantito l’esclusiva dello scoop alla rosea in cambio della pubblicità per il nuovo Air Albania Stadium di Tirana.

Lo scorso mese di marzo, Reja è stato chiamato dalla FSHF per sostituire l’esonerato Christian Panucci. Nelle otto partite da commissario tecnico dell’Albania, il tecnico 74enne ha collezionato tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.