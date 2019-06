La judoka kosovara Majlinda Kelmendi ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei che si stanno disputando a Minsk, in Bielorussia.

In finale – per la categoria 52 kg – Majlinda Kelmendi ha sconfitto la russa Natalia Kuziutina, dopo aver sconfitto la svizzera Fabienne Kocher agli ottavi di finale, la polacca Karolina Pienkowksa ai quarti e la favorita francese Amandine Buchard in semifinale.

Quella di Majlinda Kelmendi è la prima medaglia d’oro del Kosovo in questi giochi europei, mentre per la judoka si tratta del terzo riconoscimento stagionale a seguito delle vittorie ottenute nel Grand Prix di Tel Aviv e nel Grand Slam di Dusseldorf.

Le dichiarazioni di Kelmendi

“E’ stata una giornata difficile ma buona e alla fine tutto si è concluso per il meglio perché ho vinto una medaglia d’oro. Per me, oltre che per il mio allenatore e per il mio paese, sono i secondi giochi europei e per la seconda volta ho portato a casa medaglie.

Oggi tutti gli avversari sono stati forti, soprattutto in semifinale e in finale. La mia avversaria in semifinale è stata Amandine Buchard che in questo momento è la numero uno al mondo e che vince medaglie in ogni competizione a cui partecipa.

Il momento migliore della giornata? Sicuramente la finale. Sapevo già di aver vinto una medaglia ma volevo di più, per me l’argento non è la stessa sensazione dell’oro perché quando hai l’argento vedi qualcun altro con l’oro.” – ha detto Majlinda Kelmendi dopo aver vinto la medaglia d’oro.

Il palmarès tra i senior di Majlinda Kelmendi

28 medaglie d’oro tra Olimpiadi, campionati del mondo, europei, gran premi e grandi slam

5 medaglie d’argento tra campionati del mondo, gran premi e grandi slam

6 medaglie di bronzo tra campionati del mondo, europei, gran premi e grandi slam