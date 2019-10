Luiza Gega è diventata la prima atleta albanese a prendere parte ad uno finale dei campionati mondiali di atletica leggera, che quest’anno si sono svolti a Doha dal 27 settembre al 6 ottobre.

Gega ha concluso in nona posizione con un tempo di 9 minuti e 19 secondi la sua prestazione nella finale dei 3000 metri siepi, stabilendo un nuovo record nazionale albanese. Record che le ha permesso, inoltre, di qualificarsi per le Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo e di diventare la prima atleta albanese a competere in una finale mondiale.

I suoi record e successi raggiunti in questi anni hanno una sorta di doppio valore data la scarsa considerazione della disciplina in Albania: a Tirana, ad esempio, non esiste neanche una pista di atletica professionale sulla quale allenarsi. L’ultima rimasta era quella dello stadio “Qemal Stafa”, demolito nel 2016 per far posto alla nuova “Arena Kombëtare“.

Dal 2016, di conseguenza, Luiza Gega e il suo allenatore – Taulant Stërmasi – sono stati costretti ad allenarsi al parco del lago di Tirana, fra centinaia di cittadini che praticano jogging lungo uno stretto percorso, o all’Elbasan Arena, che dispone di una pista di atletica ma non di tutte le infrastrutture necessarie.

In questo senso, Stërmasi ha dichiarato in diverse interviste che la sua atleta, con un allenamento di qualità attualmente non disponibile in Albania, avrebbe il potenziale per ottenere prestazioni di gran lunga migliori e diventare contendente per una medaglia olimpica.

Tuttavia, il budget statale per la disciplina non ha mai permesso a Luiza Gega di potersi allenare nelle condizioni migliori, nonostante ci vogliano solo qualche migliaia di euro per farla allenare in qualche altro paese d’Europa.

Luiza Gega, mezzofondista e siepista albanese, detiene il record nazionale negli 800, nei 1500 e nei 300 metri. Si è avvicinata all’atletica all’età di 13 anni, prima di iniziare le scuole superiori. Nei giochi olimpici disputati a Rio tre anni fa, è stata la portabandiera dell’Albania durante la cerimonia d’apertura.