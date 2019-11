Kosovare Asllani, calciatrice di origini albanesi ma di passaporto svedese, è stata premiata come “attaccante femminile dell’anno” nella serata di gala ‘Fotbollsgalan’ dedicata ai premi del calcio svedese.

Asllani, insieme alla sua compagna di squadra al CD Tacon (club di proprietà del Real Madrid) Sofia Jakobsson, era inoltre in gara per il premio “calciatrice dell’anno”.

Kosovare Asllani, la carriera

Soprannominata “Kosse”, inizia la sua carriera sportiva nel 2004, a 15 anni, nelle formazioni giovanili di calcio femminile del Vimmerby. Qui realizza 49 reti in 48 partite, attirando su di sé l’attenzione di diversi club.

Dopo aver ricevuto offerte da numerose squadre, nel 2007 Asllani si accorda con il Linkoping per giocare nel massimo livello del campionato svedese di calcio femminile. A seguito di una prima stagione difficile, Asllani trova più spazio nel corso della seconda e contribuisce alla vittoria della coppa di Svezia 2019.

L’anno seguente, il suo palmarés si arricchisce di un’altra coppa nazionale, di una supercoppa e del primo titolo di campione di Svezia. A stagione conclusa, gli statunitensi del Chicago Red Stars annunciano il suo ingaggio: negli USA Asllani rimane solo una stagione per poi ritornare in patria sempre con la maglia del Linkoping.

Il suo ritorno contribuisce ad aumentare la competitività della squadra, specie in Champions League dove Asllani va a segno sia agli ottavi contro lo Sparta Praga e sia ai quarti con l’Arsenal (che poi passerà il turno per il maggior numero di reti segnate in trasferta).

A fine stagione, la calciatrice di origini albanesi decide di tornare nella sua città natale, Kristianstad, e di sottoscrivere un contratto con la squadra locale. La sua parentesi al Kristianstad dura soltanto 15 partite, perché Asllani accetta la proposta del Paris Saint-Germain, dove viene presentata ai media da Leonardo e rimarrà fino al 2016.

Il 22 gennaio 2016 lascia la Francia per trasferirsi al Manchester City per un anno e mezzo, prima di trasferirsi nuovamente nel Linkoping nell’agosto 2017. Nell’estate 2019, invece, il suo trasferimento al CD Tacon, club di proprietà del Real Madrid.

Dal 2008 ad oggi, Kosovare Asllani ha anche collezionato 107 presenze e 28 reti con la magia della nazionale svedese, con la quale ha conquistato un argento olimpico nel 2016 e ha raggiunto il terzo posto negli ultimi campionati del mondo del 2019.