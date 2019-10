La judoka kosovara Majlinda Kelmendi ha aggiunto un’altra medaglia d’oro al suo palmarès trionfando nel Grand Slam disputato negli Emirati Arabi Uniti.

Majlinda Kelmendi ha battuto l’italiana Odette Giuffrida nella finale della categoria 52 kg, prendendosi anche la rivincita per la finale persa proprio contro l’atleta italiana sempre ad Abu Dhabi.

“Oggi festeggiamo con la medaglia d’oro.” – si legge nel post Facebook dell’allenatore di Majlinda Kelmendi, Driton Kuka.

Per la judoka kosovara si tratta del quarto riconoscimento stagionale, dopo le vittorie nel Grand Prix di Tel Aviv, nel Grand Slam di Dusseldorf e quella ottenuta lo scorso giugno ai Giochi Europei disputati a Minsk, in Bielorussia, sconfiggendo in finale la russa Natalia Kuziutina.

Majlinda Kelmendi è una judoka kosovara che in passato ha rappresentato anche l’Albania a livello olimpico. All’età di 18 anni, nel 2009, vinse la medaglia d’oro ai campionati mondiali giovanili di Parigi.

Ma è stato il suo primo grande trionfo tra i senior a portarla in gloria: ai mondiali del 2013 a Rio, Kelmendi vinse la medaglia d’oro e divenne la prima campionessa del mondo di sempre del Kosovo. Si ripeté ai campionati del mondo di Chelyabinsk, in Russia.

Majlinda Kelmendi ha anche vinto 13 gran premi e titoli grandi slam insieme al World Masters del 2013. La kosovara, inoltre, è tre volte campione d’Europa (2014, 2016, 2017). Majlinda Kelmendi, l’eroina kosovara e leggenda judoka.”

Il palmarès tra i senior di Majlinda Kelmendi

29 medaglie d’oro tra Olimpiadi, campionati del mondo, europei, gran premi e grandi slam

5 medaglie d’argento tra campionati del mondo, gran premi e grandi slam

6 medaglie di bronzo tra campionati del mondo, europei, gran premi e grandi slam

“Attraverso il judo sono diventata qualcuno. Non l’ho mai fatto per i soldi, non l’ho fatto perché volevo diventare famosa; faccio judo perché lo sento, mi fa sentire bene, mi fa sentire speciale.” – Majlinda Kelmendi

