L’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla. La società neroazzurra ha già intavolato una trattativa avanzata con l’Hellas Verona, mettendo sul piatto circa 32/33 milioni di euro (contropartite e bonus inclusi) e la garanzia di lasciare un altro anno in Veneto il difensore albanese.



L’Inter con ogni probabilità ha messo a segno il sorpasso decisivo nella corsa a Marash Kumbulla, da mesi finito – a suon di prestazioni fenomenali – nel mirino di diverse grandi squadre europee, come Juventus, Manchester City, Manchester United e RB Lipsia.

Il club neroazzurro ha avanzato negli ultimi giorni un’importante offerta all’Hellas Verona che si aggira sui 32/33 milioni di euro (contropartite e bonus inclusi) e che prevede la permanenza in gialloblu di Kumbulla anche per la stagione 2020/2021. E proprio questa potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare definitivamente la trattativa.

Le parti stanno continuando a dialogare in queste ore soprattutto per trovare l’accordo sulla base cash da cui far decollare la trattativa, come riportato anche dal noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio. Questione di giorni e, a meno di clamorosi imprevisti, il futuro di Kumbulla si tingerà di neroazzurro.

Marash Kumbulla

Nato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, da genitori albanesi, Marash Kumbulla entra a far parte del settore giovanile dell’Hellas Verona nel 2008 facendo tutta la trafila di categorie fino alla prima squadra, con la quale esordisce nel 2018.

Nel 2015 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale albanese under-17, mentre negli anni successivi verrà convocato dalle selezioni Under 19 e Under 21. Lo scorso anno, invece, è arrivato il debutto nella Nazionale maggiore in Moldavia-Albania 0-4 valida per le qualificazioni ai campionati europei.

Un sogno che si è realizzato per Kumbulla, che ha sempre mantenuto un forte legame affettivo con il suo paese d’origine:

“Le mie radici mi trasmettono un forte senso di appartenenza alle tradizioni e alla storia del mio popolo. È un sentimento che mi spinge a dare sempre il massimo.” – ha dichiarato in un’intervista ad aprile per il Corriere della Sera.