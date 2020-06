Esattamente tre anni fa, il 14 giugno 2017, Gianni De Biasi diceva addio alla panchina della Nazionale albanese sancendo la fine della più bella storia d’amore che il calcio in Albania abbia mai conosciuto.

Un addio anticipato (inizialmente previsto per novembre 2017, al termine della campagna di qualificazione dei mondiali 2018) che sorprese tutti e che arrivò qualche giorno dopo la vittoria per 3-0 in Israele:

“Il mio compito è finito. Mi fermo qui perché voglio pensare al bene e alla crescita della squadra. Voglio dare il tempo al nuovo allenatore di conoscere squadra e giocatori.” – aveva dichiarato De Biasi nella conferenza stampa d’addio.

L’allenatore veneto, in sei anni (dal 2011 al 2017) da commissario tecnico dell’Albania, ha riscritto per sempre la storia calcistica del Paese delle Aquile. Vittorie incredibili (come quella per 1-0 arrivata in Portogallo nel 2014), il 22esimo posto nel ranking FIFA e, soprattutto, la ciliegina sulla torta: la qualificazione ai campionati europei – dopo aver superato un girone di qualificazione terribile che comprendeva Portogallo, Danimarca e Serbia – del 2016, dove l’Albania andò addirittura vicina alla qualificazione agli ottavi di finale.

Il ricordo di De Biasi

Ricordi indelebili per tutto il popolo albanese ma anche per lo stesso De Biasi (che ha ricevuto la cittadinanza albanese nel 2015), il quale oggi ha voluto ricordare l’anniversario del suo addio alla Nazionale albanese con un emozionante post sul suo profilo Facebook:

“Tre anni fa ho deciso di lasciare la Nazionale Albanese, per me momento triste e difficilissimo!!! L’obiettivo era consentire a chi mi avrebbe sostituito, di guadagnare tempo conoscendo i giocatori.

Mi è costato tantissimo, ma come tutte le cose della vita c’è un inizio e una fine, una bellissima storia che era giunta al epilogo! Grazie Albania, grazie Presidente Duka, grazie a tutti i ragazzi protagonisti del cammino verso un Sogno, grazie per avermi fatto vivere le più belle emozioni sportive della mia vita.” – recita il post Facebook del commissario tecnico italiano.