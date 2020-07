L’Apolonia Fier ha festeggiato di recente la promozione nella Superliga albanese, che mancava ai bianco-verdi dalla stagione 2014/2015. Assieme al traguardo raggiunto, per il club (ma anche per i tifosi e tutti i cittadini di Fier) è arrivata un’altra grande notizia: l’accordo per la costruzione di un nuovo stadio.

Dopo diversi mesi di colloqui, il governo, la Federcalcio e il municipio di Fier hanno raggiunto un accordo per il progetto del nuovo stadio, il quale verrà costruito in un’area diversa rispetto a quella in cui oggi sorge lo stadio “Loni Papuçiu”.

Secondo quanto riportato dall’emittente Top Channel, infatti, il nuovo impianto sorgerà nei pressi della nuova tangenziale di Fier.

Il progetto del nuovo stadio

L’architetto progettista del nuovo impianto sarà l’italiano Marco Casamonti, il quale ha progettato anche il modernissimo Air Albania Stadium, lo stadio attualmente più grande nel Paese delle Aquile.

Il progetto prevede che il nuovo stadio abbia una capienza di 8000-10000 posti e, naturalmente, avrà la certificazione UEFA per la categoria “Elite 4” la stessa degli impianti più moderni albanesi come l’Elbasan Arena, il Loro Boriçi e lo stesso Air Albania Stadium.

Il progetto, che inizierà molto presto ad essere implementato con i primissimi lavori sul campo, avrà un costo totale di 10 milioni di euro e dovrebbe essere ultimato nell’arco di due anni.

Gli altri stadi

I lavori di altri due impianti sportivi stanno per essere ultimati in Albania: in primis, lo stadio “Zeqir Ymeri” di Kukës – una collaborazione tra la Federcalcio e il governo – a cui seguirà nei prossimi mesi l’inaugurazione del nuovo centro sportivo di proprietà del Partizani.

Con la costruzione di questi nuovi stadi si metterà fine alla necessità di infrastruttura sportiva (calcistica, in questo caso) per i club albanesi, costretti molto spesso ad “emigrare” negli stadi più moderni del paese (come il Loro Boriçi o l’Elbasan Arena) per disputare le fase di qualificazioni della Champions League e dell’Europa League.