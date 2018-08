Europei di atletica 2018, per l’Albania Izmir Smajlaj e Luiza Gega

Inizieranno oggi pomeriggio a Berlino i campionati europei di atletica all’aperto. L’Albania sarà rappresentata da Izmir Smajlaj – il quale prenderà parte alle discipline del salto – e dalla più nota Luiza Gega.

Il primo che scenderà in pista sarà proprio Smajlaj, il campione d’Europa indoor. Alle ore 16:35 inizieranno le batterie di qualificazione del salto in lungo dove Smajlaj è inserito nel gruppo A. L’atleta 25enne di Scutari è detentore del record nazionale albanese con 8.03 metri, mentre il suo miglior risultato stagionale è di 7.9 metri. L’obiettivo di Smajlaj non è solo quello di qualificarsi per la finale del 8 Agosto, ma anche di salire sul podio.

D’altra parte, invece, Luiza Gega – la quale, come al solito, si è preparata per l’evento a Coriza – prenderà parte nella 3000 metri ad ostacoli. L’atleta albanese che arriva da una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona – in Spagna – gareggierà inizialmente nella batteria di qualificazione il 10 Agosto, per provare a centrare un posto nella finale del 12 Agosto.

Chi è Izmir Smajlaj

Izmir Smajlaj è un atleta olimpico professionista albanese specializzato nel salto in lungo . Ha vinto la medaglia d’oro ai campionati europei di atletica leggera del 2017 a Belgrado, la prima medaglia d’oro per il suo paese in una competizione di atletica, stabilendo un nuovo record nazionale di 8,08 metri.

I suoi record personali negli eventi sono: 1) 8,03 metri all’aperto (+0,6 m / s, Elbasan, Albania 2017/2018): Primo posto nella gara di salto in lungo, medaglia d’oro ai “Campionati Albanian Athletics Outdoor”, 2) 8,03 metri indoor (Istanbul, Turchia 2017/2018): Primo posto nella gara di salto in lungo, medaglia d’oro ai “Balkan Athletics Indoor Championships” e 3) 8.08 metri indoor (Belgrado, Serbia 2017): Primo posto nella competizione di salto in lungo, medaglia d’oro a il “Campionato europeo di atletica leggera indoor”. 4) 7,93 metri indoor (Istanbul, Turchia 2018): Primo posto nella gara di salto in lungo, medaglia d’oro ai “Balkan Indoor Championships”. 5) 7,89 metri all’aperto (Elbasan, Albania 2018)

Inoltre, il suo record personale è di 16,30 metri nel salto triplo.

Chi è Luiza Gega

Luiza Gega è una mezzofondista e siepista albanese e detiene il record nazionale negli 800, nei 1500 e nei 300 metri. Si è avvicinata all’atletica all’età di 13 anni, prima di iniziare le scuole superiori. Nei giochi olimpici disputati a Rio due anni fa, è stata la portabandiera dell’Albania durante la cerimonia d’apertura.

Dopo aver debuttato in ambito europeo negli Europei indoor di Parigi del 2011, conquista la sua prima medaglia europea due anni più tardi, vincendo l’argento nei Giochi del Mediterraneo disputati a Mersin, in Turchia. Nello stesso anno si ripete, conquistando l’argento nelle Universiadi di Kazan. Dopo un deludente 2014, invece, torna a trionfare nei giochi europei di Baku: vince prima la medaglia d’argento negli 800 metri piani e poi la medaglia d’oro nei 1500 metri piani registrando un tempo di 4’11’’58.

Uno dei suoi personali successi più belli arriva nel 2016 negli Europei disputati ad Amsterdam: nella disciplina 3000 metri siepi, infatti, vince la medaglia d’argento e non solo, perché registra anche il nuovo record nazionale albanese della disciplina con un tempo di 9’28’’52.

Tuttavia, come più volte dichiarato da lei nelle interviste la sua carriera non è sempre stata rosa e fiori: l’atleta albanese, nel corso degli anni ma soprattutto in giovane età, ha pensato più di volte di abbandonare la disciplina soprattutto a causa del livello e delle condizioni del suo sport in Albania. Per farle cambiare idea intervenne il suo attuale allenatore, Taulant Stermasi; il quale le disse che nonostante le enormi difficoltà, doveva continuare ad allenarsi e ad inseguire la sua passione.